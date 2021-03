Hasta mediados de marzo los precios de alquiler de departmentos en Lima Metropolitana registraban un alza de un 1.7%.

En el último año, dos de cada tres inquilinos han tenido problemas para pagar sus alquileres en Lima Metropolitana, según el abogado de Inquilinos Morosos SAC., Carlos Chueca.

Ante la pandemia de la COVID-19, se indica que no solo habrían tenido problemas para efectuar el pago de la renta, sino también de los servicios básicos como agua, luz, mantenimiento o arbitrios.

“Con problemas, me refiero tanto a los que no fueron puntuales pero que sí pagaron después, como a los que ya no pagaron”, dijo el abogado al diario Gestión.

Previo a la pandemia, alrededor del 25% de los inquilinos registraba atrasos en el pago de sus alquileres.

Por ello, hasta mediados del 2020 se estimó que más de la mitad de los inquilinos renegociaron sus contratos de alquiler con los propietarios de los inmuebles, logrando reducciones en las rentas.

Se calcula que en viviendas la reducción de los montos de alquiler fue de entre 30% y 40%. Mientras que en locales comerciales los montos bajaron hasta un 50% en promedio.

Para evitar más reajustes, Chueca señala que ahora los propietarios estarían tomando medidas en los contratos, pues están incluyendo una cláusula para asegurarse de que el arrendatario continúe pagando un monto estable, y evitar que este renegocie el importe de la renta pese a la pandemia.

Sin embargo, en las últimas semanas el alza del dólar complicaría estos ajustes. De acuerdo con Nicolás Mendoza, gerente general de Rebajatuscuentas.com, el incremento del tipo de cambio haría que muchos inquilinos busquen nuevamente renegociar el monto de sus alquileres.