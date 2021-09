Algunos sesgos de comportamiento o trampas de tu mente te impiden ahorra

Algunos ganadores del premio Nobel de los últimos años han dedicado estudios al análisis del comportamiento humano y las elecciones que no son del todo racionales. Esto también aplica para el ámbito financiero y económico, por ello es importante analizar los sesgos de comportamiento o trampas de tu mente que te impiden ahorrar.

Aunque sabemos que las inversiones nos traerán ganancias futuras, el ser humano suele concentrarse en atender gustos del presente, derrochar dinero o evitan ahorrar por la poca certeza sobre el futuro. No saber lo que sucederá refuerza la idea de vivir y disfrutar el momento.

Posponer el ahorro

Una de las trampas que más nos impiden ahorrar es la desidia, la mente del ser humano tiende a dejar para después las tareas que considera engorrosas. La procrastinación, casi siempre, viene acompañada de resistencia al cambio, repetición de rutinas y auto-justificación.

Demasiado optimismo

Muchas veces las personas piensan que sus condiciones financieras mejorarán y prefieren dejar el ahorro para ese mejor momento. Sin embargo, aunque esto suceda, es importante contar con un fondo de ahorro que pueda ayudarnos a sobrepasar dificultades, saldar gastos imprevistos o ayudar en caso de que los planes no se cumplan.

Sesgo social

El ser humano suele medir la importancia de las cosas con respecto a lo que escucha de los demás, si los demás no se preocupan por su Afore, entonces no debe ser tan relevante. Cuida que el desconocimiento de los demás no influya en tus decisiones.

.¿Te identificaste con alguna de estas trampas? Si es así, recuerda que siempre se pueden implementar mecanismos para crear o mejorar nuestros hábitos de ahorro