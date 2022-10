Compre sus entradas a través de los canales oficiales y formales señalados por la empresa organizadora del evento. | Fuente: Andina

Entre marzo del 2020 hasta setiembre de este año un total de 3 447 personas reportaron haberse visto afectados en el rubro de entretenimiento, pero ¿cómo ocurrió esto?, según Indecopi, estas personas no recibieron información correcta sobre el evento, no se les atendió sus solicitudes o no se les reembolsó el dinero por la compra que hicieron.

A través de su Centro Especial de Monitoreo, de los 3 447 reportes que recibió, el 50 %; es decir 1 781 fueron quejas por reembolsos de entradas, el 26 % se quejó por no recibir información correcta y completa mientras que el 6 % reclamó por no tener atención a sus solicitudes.

Asimismo, la institución informó que, del total de estos reportes, 2 629 corresponden a ciudadanos que señalaron haberse visto afectados en un concierto o evento. Por ello, el Indecopi brindó recomendaciones para evitar molestias al asistir a un evento.

Al comprar su entrada:

Compre sus entradas a través de los canales oficiales y formales señalados por la empresa organizadora del evento. Evite adquirir entradas en reventa o a través de medios que no le brinden las garantías suficientes de compra, para prevenir ser víctima de fraudes, estafas u otro tipo de engaños

Evite tomar fotos a las entradas virtuales o físicas y difundirlas en redes sociales, ya que personas malintencionadas pueden duplicarlas a través del código de barras, el código QR o el número de entrada y hacer uso de estas de manera fraudulenta.

Conserve los comprobantes de pago, la publicidad y cualquier otro documento donde se haya informado las condiciones del espectáculo. Estos serán útiles como prueba ante algún incumplimiento.

Durante el evento:

Cumpla con las medidas de seguridad que comunique el organizador del evento, la Municipalidad y/o el INDECI. Identifique las salidas de emergencia y tome las medidas de prevención necesarias para evitar exponer su salud e integridad. En caso observe situaciones de riesgo para su seguridad o de terceros, póngase a buen recaudo y repórtelo al personal de seguridad o autoridades presentes.

Tenga en cuenta que está prohibida la discriminación por motivos de origen, raza, sexo, idioma, condición económica o por cualquier otra índole, salvo medien causas de seguridad del establecimiento o la tranquilidad de los asistentes.

Recuerde que el organizador debe respetar la capacidad máxima del local, las zonas establecidas de acuerdo con el pago realizado por el consumidor (preferencial, VIP, entre otros), así como el horario anunciado para la realización del evento.

Tome en cuenta que el proveedor responde por los riesgos injustificados o no previsibles a su salud, vida, seguridad o de sus bienes, introducidos durante la prestación de los servicios.

¿Qué hacer ante algún inconveniente?

Ante cualquier inconveniente, póngase en contacto con la empresa organizadora del evento a través de sus canales de atención y, de ser necesario, use el Libro de Reclamaciones para presentar cualquier queja o reclamo.

En caso considere que la empresa organizadora del evento ha vulnerado sus derechos como consumidor, puede comunicarse con el Indecopi mediante los siguientes canales:

- Reclama Virtual: https://bit.ly/3cYZYlj

- Teléfono: 224-7777 desde Lima, o al 0800-4-4040 línea gratuita para regiones

- Correo electrónico: sacreclamo@indecopi.gob.pe