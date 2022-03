Julio Velarde, presidente del BCR | Fuente: Andina

Las designaciones de funcionarios en el sector público tienen impacto en la economía peruana, comentó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

"Tenemos un desafío grande, si es que queremos crecer no se puede tener un sector público que no esté preparado, que no sea profesional, o que no tenga el criterio necesario para tomar decisiones acertadas", precisó en RPP Noticias.

Para este 2022 el BCR estima que la economía peruana crecería alrededor de 3.4%, en gran parte por el avance que se tuvo el año pasado.

"Si la economía se mantiene en el nivel de diciembre (del 2021) sin crecer nada, el PBI este año crecería 2.7%", sostuvo Velarde.

El titular del BCR señaló que este sería un mejor avance que el promedio de Latinoamérica, pero esto no sería totalmente positivo.

“Crecemos mejor que la región, pero América Latina está teniendo un comportamiento muy pobre en los últimos años”, sostuvo.

Velarde recordó que las proyecciones de crecimiento de la inversión privada aún son de 0%.

"Ya en el cuarto trimestre del año pasado estaba creciendo bastante bajo, 3%, a pesar de haber terminado el año creciendo 40%", agregó.

En el caso de la inversión pública, esta ha venido cayendo en los últimos cinco meses.

"La inversión pública que venía creciendo entre María Antonieta Alva, Waldo Mendoza y los primeros tres meses de este Gobierno ya está cayendo en los últimos cinco meses. El efecto multiplicador de la inversión publica sobre el producto es bastante importante, nosotros lo calculamos en 1.5 veces", comentó.

Por otro lado, Velarde también comentó que el Perú también podría verse afectado por las presiones inflacionarias generadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

"El problema de esta subida de precios es que no solo puede ser inflacionaria, sino también recesiva pues la gente al tener que gastar más en gasolina tiene menos para gastar en otras cosas, o sea, puede contribuir a que la economía mundial crezca bastante menos en un escenario inflacionario", sostuvo.

Hasta la fecha se estima que el petróleo ha crecido 150% anualmente en dólares, el trigo 160% desde el 2019, el maíz ha aumentado entre 90% y 100%, y el aceite de soya más de 100%.