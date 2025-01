Messi en Lima: ¿A cuánto asciende la fortuna del futbolista argentino?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El astro del fútbol y ocho veces ganador del ‘Balón de oro’, Lionel Messi llegará a nuestro país como parte del Tour de ‘las Américas’ del Inter Miami CF. El popular ‘Lio’ pisará el Estadio Monumental para enfrentarse a Universitario de Deportes en un amistoso de preparación el próximo miércoles 29 de enero.

‘La pulga’ tiene una importante legión de seguidores en nuestro país y su próxima visita ha generado expectativa entre los hinchas del deporte rey. A lo largo de su carrera el argentino ha cosechado numerosos premios y títulos tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones que lo ha llevado a posicionarse como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Su éxito en las canchas de fútbol y como imagen de diferentes marcas se refleja además en sus cuentas bancarias por lo que ha figura en el ranking 'Los 50 más ricos de Argentina' de Forbes. ¿A cuánto asciende la fortuna de Lio Messi?

El único deportista de la lista de Forbes se ubica en la posición 30, con un patrimonio estimado en US$ 950 millones hasta el 2024. No cabe duda de que los últimos años han sido los más productivos de su carrera, pues en el 2020, sus ingresos sumaban US$ 500 millones, lo que significa que, en cuatro años, ‘la pulga’ ha casi duplicado su fortuna.

Cabe destacar que es el futbolista mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, con un sueldo de US$ 20 millones al año. Esto sin contar el acuerdo con la franquicia del Inter de Miami y Apple TV, por el cual se estima que recibe otros US$ 50 millones.

A su sueldo del club se suma sus ingresos por contrato de patrocinio con marcas como Adidas, YPF, Gatorade, Lay's, Pepsi, Mastercard y Cirque du Soleil.

Además, su familia ha incursionado en el mundo empresarial con inversiones en el rubro hotelero, inmobiliario, campos y el mundo de la moda.

A sus 37 años, Lionel Messi ha logrado alcanzar el éxito tanto dentro como fuera de las canchas, por lo que se estima que su patrimonio seguirá creciendo , incluso después de 'colgar los chimpunes'.