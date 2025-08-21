Precio del Dólar Perú y Tipo de Cambio hoy 21 de agosto del 2025

El rol del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) es el organismo responsable de mantener la estabilidad monetaria del país. Una de sus funciones más importantes es intervenir en el mercado cambiario cuando detecta variaciones bruscas en el precio del dólar que podrían poner en riesgo la economía nacional. Aunque no controla el tipo de cambio de forma directa, actúa para suavizar movimientos extremos.

Estas intervenciones se realizan mediante la compra o venta de dólares en el mercado local, lo que permite estabilizar la moneda frente a presiones externas o internas. Además, el BCRP monitorea constantemente los indicadores económicos y ajusta sus decisiones en función de la coyuntura económica internacional y local.

Gracias a este papel activo, el Banco Central ayuda a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y a brindar mayor previsibilidad a las empresas que dependen del comercio internacional. Su labor es fundamental para mantener un entorno económico confiable, especialmente en tiempos de incertidumbre financiera.