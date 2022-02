Una guerra entre Rusia y Ucrania traería como consecuencia un aumento de la inflación a nivel mundial. | Fuente: AFP

La tensión entre Rusia y Ucrania se ha agravado en las últimas semanas y de llegar a un conflicto bélico se generaría un impacto no solo político y social, sino también económico en el mundo.

Ante esta situación, ¿cómo podría verse impactada la economía de los peruanos?

Para Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, una guerra entre ambos países implicaría un impacto en el sector energético y en el precio de los comodities.

Con esto, indica que la situación bélica podría derivar en una subida de los precios e inestabilidad de los mercados, que se sumaría a los temas inflacionarios actuales como las demoras en la logística internacional y subidas de tasas de interés.

"El precio de los granos como el trigo, el maíz y principalmente el petróleo, subirían de precio a nivel internacional. Rusia es el principal exportador de trigo del mundo y Ucrania, el quinto. Entre ambos países son responsables del 29% de la producción mundial, y está en peligro de suspenderse ese flujo de oferta. De hecho, los futuros en las bolsas del mundo respecto a los comodities han comenzado a subir", explicó.

Solo en la última semana la cotización del trigo subió en un 4%, el maíz más de 10% y la soja en 17%, producto de las expectativas de menor producción y dificultades para su distribución.

Este efecto en el trigo y el maíz sí impactan en el Perú, pues son productos que el país importa, lo cual terminaría resultado en un aumento de la inflación.

Solo durante el 2021, la información de Agrodata indica que el Perú importó un total de 1,856 millones de kilos de trigo por un valor superior a los US$ 573 millones.

De acuerdo con Ramón Diez Matallana, experto en economía agrícola de la Universidad Agraria, el 90% del trigo que se consume en el Perú es importado.

“Los importadores no pueden seguir gastando la misma cantidad o traer el mismo volumen del producto porque el precio es mayor apuestan por menor cantidad, aun así están gastando más. Es una cuestión de presupuesto ante la volatilidad del precio”, comentó a un medio local.

Asimismo, también se elevarían los precios de los combustibles, pues la cotización del petróleo está llegando a niveles récord.

La posibilidad de una guerra ha llevado el precio del petróleo Brent a un máximo de US$ 96.16 por barril, un alza que no se daba desde el año 2014 y el West Texas Intermediate (WTI) llegó a US$ 94.94, un aumento en promedio de 4% en tan solo una semana.

"Un potencial conflicto armado podría elevar el precio a nivel de 120 – 150 dólares, sobre base de la tendencia actual", indica Lizarzaburu.

Esto también tiene impacto en el Perú pues una parte del combustible que se comercializa es importado.

Actualmente el país consume un cuarto de millón de barriles de petróleo por día y produce a penas 40 mil barriles por día, con lo cual más de 200 mil barriles tienen que ser importados.

Por último, Lizarzaburu consideró que a pesar de los esfuerzos de Banco Central de Reserva (BCR) por contener la inflación aumentando la tasa de interés, este año esta se mantendría elevada y se sumaría a la ya existente debido al conflicto entre Rusia y Ucrania.