Francia, Alemania e Italia piden a la UE una acción rápida para impulsar la competitividad industrial frente a China y EE. UU.

Los responsables de Economía de Francia, Alemania e Italia pidieron hoy una acción conjunta de la Unión Europea (UE) para reforzar la competitividad frente a las otras grandes potencias mundiales, en particular Estados Unidos o China, para evitar el desenganche económico.

"Colectivamente, tenemos que cambiar la velocidad de acción" porque si se sigue tardando en la toma de decisiones "habrá sectores que serán barridos", subrayó el ministro francés de Economía, Antoine Armand, en la sesión de cierre del Foro Trilateral de Negocios organizado en París por las patronales de los tres países.

El secretario de Estado alemán de Economía, Bernhard Kluttig, señaló que lo que "necesitamos es una política que fortalezca la base industrial de Europa", y para eso "es importante que juguemos juntos" y, sobre todo, "tenemos que actuar inmediatamente" y hacerlo con "un pragmatismo sano" que implica "una simplificación de la regulación".

"Tenemos que actuar rápido, rápido, rápido", reiteró el titular italiano de Economía, Adolfo Urso, que se refirió a las consecuencias que los retrasos acumulados están teniendo ya, como lo precisó Mario Draghi en su informe sobre los problemas de competitividad europea.

Para Urso, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos debe servir de aviso para Europa para reaccionar y comportarse como lo hace ese país, centrándose en sus propios intereses.



Añadió que "el problema de Europa no es Estados Unidos" ni China, porque los europeos no pueden decidir por esos países: "El problema es que Europa no decide".



El ministro italiano insistió en que la política medioambiental europea debe estar alineada con la autonomía estratégica y en que hay que afrontar el mundo tal como es, al margen de percepciones ideológicas, sin pragmatismo.



A su juicio, eso no significa que haya que cambiar los grandes objetivos del Pacto Verde europeo, pero sí reorientarlos, "sin renunciar ni al bienestar" ni "a la independencia".



Acuerdos comerciales, reducción de la burocracia y aceleración de la innovación

El secretario de Estado alemán afirmó que la UE necesita en el actual contexto "acuerdos comerciales" y en concreto defendió la pertinencia del que se negoció con Mercosur, que se encuentra bloqueado sobre todo por la oposición tajante de Francia, que considera que dañaría gravemente a su agricultura.



Kluttig dijo igualmente que "la reducción de la burocracia es un factor decisivo para avanzar" y señaló que no quiere que las empresas tengan que aumentar sus departamentos de control administrativo sino que incrementen el número de ingenieros para acelerar la innovación.



Las organizaciones patronales de Francia (Medef), Alemania (BDI) e Italia (Cofindustria) firmaron una declaración común para reclamar un impulso a la competitividad, la reducción de la burocracia, una aceleración de la innovación y una facilitación de la inversión con un mercado único de capitales.



"Hay que pasar de las palabras a los hechos", reclamó el presidente del Movimiento de Empresas de Francia, Patrick Martin, que anunció que defenderá esta declaración ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



En su declaración, las tres organizaciones patronales explicaron que los dos próximos meses hasta la entrada en funciones de Donald Trump serán "esenciales" para que Europa dé un giro, porque de lo contrario "se perderán oportunidades y será demasiado tarde".



