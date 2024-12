No es Cillian Murphy: conoce al actor que interpreta al 'infectado demacrado' en '28 Years Later'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que se lanzara el tráiler de 28 Years Later, muchos creyeron que Cillian Murphy era el “Emaciated Infected” (infectado demacrado, en español) ya que en redes sociales compartieron la imagen de este personaje asegurando ser el actor. La reacción de los fanáticos fue positiva ante el supuesto regreso del ganador del Oscar.

"¡Oh, Dios, finalmente!", "¡No esperaba que Cillian Murphy regresara así!", "¡Estoy conmocionado!", fueron algunos de los comentarios. Cabe resaltar que Murphy perdió peso para interpretar a Robert Oppenheimer en su biopic por lo que sus seguidores comenzaron con los rumores.

No obstante, The Guardian reveló que el 'infectado demacrado' que aparece en el tráiler de 28 Years Later es Angus Neill. Al director Danny Boyle le pareció interesante su aspecto por lo que lo contactó. "Danny me dijo que siempre había pensado en mí para el papel. Así que nos conocimos, nos entendimos y acepté participar", contó al medio el también modelo que tiene una cintura de 71 centímetros.

"En el set tiene una capacidad extraordinaria para hipnotizarte, y trabajar con él en la película fue una experiencia muy, muy intensa", agregó Boyle. En 2002, en la película 28 Days Later, Cillian Murphy despierta del coma y descubre que un virus ha provocado un colapso en la ciudad y ha sido invadida por zombies y supervivientes desesperados. Pese a que su personaje sobrevivió, no apareció en la continuación que llegó a los cines en 2007.

Si bien no aseguró formar parte de 28 Years Later, mostró su deseo de participar. En una entrevista con The Independent, Murphy dijo: "Estaría allí en un abrir y cerrar de ojos. Hice dos películas con ambos (Boyle y el guionista Alex Garland) y me encantaría volver a trabajar con ellos. Por supuesto que estaré allí". Además de Comer y Neill, en la nueva película aparecen Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes y Jack O'Connell.

Age 21 on 35 cals a day, burning 450 cals in cardio



Model Angus Neill pic.twitter.com/GX16bFQ980 — ☾ 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐢 (@memospo) June 4, 2024

¿Quién es Angus Neill?

Angus Neill es un comerciante de arte especializado en los viejos maestros. También ha firmado con la agencia Ugly Models de Londres. La agencia, que supuestamente se especializa en modelaje de personajes, tiene una gran base de clientes que incluye marcas de primera línea como Calvin Klein, Vogue, Cosmopolitan, Levi's y más

Él confirmó que interpreta al "infectado demacrado" que se muestra en el tráiler de 28 años después (por su nombre en español) y no Cillian Murphy. Una toma escalofriante en el tráiler recién lanzado se puede ver una figura esquelética desnuda, que presumiblemente está infectada por el virus de la rabia, levantando su cuerpo del suelo.

¿Cuándo se estrena 28 Years Later?

28 Years Later tiene programado su estreno en los cines de Estados Unidos para el 20 de junio de 2025. Esperando también pronto su llegada a Latinoamérica, incluido el Perú.

Podcast recomendado Es innegable que la literatura peruana está viviendo un Boom Pulp propio, diferenciado del resto de Latinoamérica, pues está ligado a escritores no pertenecientes a clases privilegiadas ni a territorios de la Lima pituca, así como a circuitos de venta alternativos como las ferias provinciales. Con este fenómeno que rompe fronteras sociales han nacido decenas de editoriales nuevas, especializadas en fantasía, terror y ciencia-ficción, y caracterizadas por la juventud y desprejuicio cultural de sus editores. Hablaremos de este Boom Pulp con dos de sus protagonistas: la editora Tania Huerta (Editorial Pandemónium) y la autora Yelinna Pulliti. Leer más Código Pulp | podcast EP04 | T1 | El Boom Pulp en la literatura peruana con temática de fantasía, terror y ci-fi