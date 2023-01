Abigail Breslin e Ira Kunyansky en una de las postales que dejó su matrimonio. | Fuente: Instagram / Abigail Breslin

Con 26 años, la actriz Abigail Breslin, que saltó a la fama por dar vida a la adorable Olive Hoover en la cinta 'Little Miss Sunshine', anunció a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio con el empresario ruso Ira Kunyansky. Una fotografía de lo que fue su boda causó revuelo entre sus 539 mil seguidores de Instagram.

Aunque, de hecho, fueron dos las imágenes con las que la intérprete dio a conocer su llegada al altar. La primera de ellas, publicada el 29 de enero, muestra su mano izquierda con un anillo de matrimonio, mientras que en la otra aparece bailando junto a su esposo, vestida de blanco, en una celebración en la que aparece rodeada de amigos y familiares.

"Esta chica se casó", escribió Abigail Breslin en una de sus publicaciones. Y en otra, reveló la fecha de su boda (el pasado 8 de enero): "01.08.23. Casada con mi mejor amigo". Ella e Ira Kunyansky mantienen una relación sentimental desde 2017. En febrero del año pasado, ambos anunciaron su compromiso.

Por su parte, el recién casado también compartió una instantánea en Instagram, en la que se le puede ver festejando junto a su flamante esposa. "Amo mi otra segunda mitad", escribió en la leyenda.

Abigail Breslin acusó de violación a su expareja

Como se recuerda, en 2017, Abigail Breslin reveló que su expareja la había violado. Aunque en su momento no se atrevió a denunciarlo, en un post publicado en aquel año decidió romper su silencio: "No estás obligado a practicar sexo con alguien solo porque mantengan una relación. Salir con alguien no implica que exista un consentimiento implícito. Estar casado con alguien no implica que exista un consentimiento implícito".

En otra oportunidad, la actriz de 'Señales' decidió ofrecer más detalles de dicha relación sentimental en la que sufrió abuso psicológico. "Un sinfín de desprecios y abusos verbales (...) Me sentía fea y odiada, como si mereciera algo menos que la basura (...) Que era una p..., un problema, una estúpida inútil, ridícula, irrazonable e imposible de amar. Fueron los dos años más solitarios que he podido vivir", afirmó.

Para su fortuna, Abigail Breslin admitió que siempre contó con el respaldo de su entorno familiar y círculo de amigos más cercanos. Fue gracias a ellos que pudo ponerle fin a ese vínculo tóxico. En aquellas fechas, la actriz estaba comprometida "en una relación maravillosa, sana, feliz e increíble", aunque admitió que a veces la pesadilla del pasado la perturbaba.

Y así como hiciera cinco años atrás, quien dio vida a la pequeña de 'Little Miss Sunshine' aconsejó a sus seguidores a que busquen ayuda y cuenten lo que les ocurre, si es que atraviesan por situaciones similares a la suya.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.