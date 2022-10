Además de 'Little Miss Sunshine', la actriz Abigail Breslin también ha participado títulos como 'Scream Queens', 'Signs', 'Definitely, Maybe', entre otros. | Fuente: Fox Broadcasting Co.

La actriz Abigail Breslin, quien alcanzó la fama a los diez años por protagonizar la cinta 'Little Miss Sunshine', recurrió a sus redes sociales para dar cuenta de la serie de abusos físicos y sexuales a las que estuvo expuesta durante dos años debido a una tormentosa relación sentimental.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de 26 años publicó el pasado domingo un mensaje en el que quería enviar una "advertencia masiva" acerca de la violencia machista y el abuso sexual que padeció. Ella aseguró sentirse "una superviviente" de dicho episodio e instó a sus 535 mil seguidores a que busquen ayuda en caso pasen por situaciones similares.

Según Abigail Breslin, su entonces pareja inició con ella una relación que "comenzó perfectamente"; sin embargo, "se aprovechó de [su] inocencia y luego se tornó violento". "Me golpeaba con frecuencia, me encerraba en una habitación y me obligaba a fingir que todo era normal pese a mis profundas heridas", recordó.

Actualmente, de 26 años, Breslin decidió confesar las agresiones que padeció. Con una trayectoria irregular en el mundo del cine, tuvo otros papeles destacados en distintas películas, además de 'Little Miss Sunshine', como 'Sin reservas' (2007), 'Definitely, Maybe' (2008), 'Zombieland' (2009), 'Rango' (2011), 'New Year's Eve' (2011), The Call (2013), 'Maggie' y 'Final Girl' (las dos de 2015).

Abigail Breslin recibió el apoyo de su familia

Como se recuerda, en 2017, Breslin reveló que su expareja la había violado. En su momento no se atrevió a ponerle una denuncia, pero en su post de aquel año rompió su silencio: "No estás obligado a practicar sexo con alguien solo porque mantengan una relación. Salir con alguien no implica que exista un consentimiento implícito. Estar casado con alguien no implica que exista un consentimiento implícito".

En esta oportunidad, la actriz de 'Señales' decidió ofrecer más detalles de dicha relación sentimental en la que sufrió abuso psicológico. "Un sinfín de desprecios y abusos verbales (...) Me sentía fea y odiada, como si mereciera algo menos que la basura (...) Que era una p..., un problema, una estúpida inútil, ridícula, irrazonable e imposible de amar. Fueron los dos años más solitarios que he podido vivir", afirmó.

Para su fortuna, Abigail Breslin admitió que siempre contó con el respaldo de su entorno familiar y círculo de amigos más cercanos. Fue gracias a ellos que pudo ponerle fin a ese vínculo tóxico. A la fecha, se encuentra comprometida "en una relación maravillosa, sana, feliz e increíble", aunque a veces la pesadilla del pasado la perturba.

Y así como hiciera cinco años atrás, esta vez quien dio vida a la pequeña de 'Little Miss Sunshine' aconsejó a sus seguidores a que busquen ayuda y cuenten lo que les ocurre, si es que atraviesan por situaciones similares a la suya.

