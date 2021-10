Una explosión de gas, por dejar la llave abierta, le ocasionó quemaduras en el rostro al actor Omar Yubeili, conocido por su papel en diversas novelas de Televisa como “Mañana es para siempre”, “Mi corazón es tuyo” o “Corazón salvaje”. | Fuente: Instagram

Una explosión de gas, por dejar la llave abierta, le ocasionó quemaduras en el rostro al actor Omar Yubeili, conocido por su papel en diversas novelas de Televisa como “Mañana es para siempre”, “Mi corazón es tuyo” o “Corazón salvaje”.

El actor apareció en su redes sociales con la cara vendada en un video en el que contó los momentos de angustia que vivió luego de que el gas explotara en su casa. Tras el accidente, el actor fue intervenido quirúrgicamente para tratar las lesiones de su rostro con injertos de piel.

“Se me adelantó el Halloween y me llevé un susto. Fue mi culpa, dejé una llave de gas abierta, casi nada, y con eso bastó para que pasara esto”, escribió el actor en sus redes sociales junto a una serie de fotografías en las que se ve su rostro con vendas.

“Más allá de qué tan grave estuvo la quemadura- y que conste que yo siempre dije que se veía más de lo que era, por las vendas- el miedo de no saber cómo iba a quedar, sabiendo a lo que me dedico… no saber si iba a poder llevar comida a casa… eso fue lo más difícil”, dijo.

CIRUGÍA Y LARGO TRATAMIENTO

El actor sostuvo que entró a cirugía para recibir injertos de piel en la cara y que tendrá que someterse a tratamientos faciales.

Yubeili mostró fotografías de cómo se veía su rostro luego de la operación y comentó que debe seguir rigurosos cuidados para proteger su rostro de los rayos del sol, por ejemplo.

“Gracias a todos por sus mensajes, por preocuparse. Estamos sanando, Dios me cuidó de algo que uno haber estado mucho peor”, escribió.

