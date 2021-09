Alanis Morissette revela que sufrió una violación a los 15 años: "Tuve que hacer terapia". | Fuente: Facebook

La cantante Alanis Morissette confesó que sufrió una violación cuando tenía 15 años. Este episodio de su vida que lo ha tenido guardado por más de 30 años se ha podido conocer luego de que contara su verdad en el documental ‘Jagged’, producido por HBO, y que fue reproducido en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

"Tuve que hacer años de terapia para admitir que había habido parte de victimización por mi parte", se le escucha decir a la cantante de 47 años. "Yo siempre me decía que fue consentido, pero luego recordaba 'Ey, tenías 15 años, no das tu consentimiento con 15 años'. Ahora ya digo: eran todos unos pedófilos. Es una violación de menores", agregó.

Si bien Alanis Morissette no dio nombres, comentó que la industria musical la presionó para que no hablara sobre la violación y, a pesar de que necesitó quitarse ese peso de encima, no le hicieron caso, pero también hubo otra razón.

"Se lo dije a algunas personas, pero hicieron oídos sordos. El hecho de que yo no contara información específica sobre mi experiencia como adolescente fue por querer proteger: proteger a mis padres, proteger a mis hermanos, proteger a las futuras parejas", explicó.

Alanis Morissette es una guitarrista, cantante, compositora, productora y actriz canadiense, con gran trayectoria musical y éxito desde los años 1990. | Fuente: Twitter

Para que no se guarden ese trauma y puedan encontrar ayuda a tiempo, Alanis Morissette pidió a las víctimas que han pasado por esta situación que no se callen así hayan pasado muchos años de lo ocurrido.

"Sabes que mucha gente dice: ¿Por qué esa mujer esperó 30 años? Y yo digo 'a la mierda'. No esperan 30 años. Es que nadie escuchaba. Su sustento fue amenazado o su familia fue amenazada", concluyó.

Alanis Morissette y su crítica a los estándares de talento

Alanis Morissette aseguró que su popularidad cayó porque la industria del espectáculo y los medios de comunicación han "frivolizado" los estándares de talento.

En entrevista con un medio mexicano, la artista indicó que "el movimiento musical y de actuación se ha enfocado demasiado en el físico", porque "los medios han frivolizado a los artistas".

Según Alanis Morissette, "hay mucha presión" en el medio musical y artístico, "por eso es que mucha gente vive atada al botox, porque no sabe asumir su edad". "Yo no entro en esos estándares; me considero bonita, pero soy una mujer real”, contó.

