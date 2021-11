Dave Halls, el asistente de dirección que entregó el arma a Alec Baldwin que cobró la vida de Halyna Hutchins, habló sobre este accidente mortal. | Fuente: Composición

El asistente de dirección que entregó el arma a Alec Baldwin, Dave Halls, rompió su silencio tras el accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins. Tras dos semanas de silencio, el trabajador reveló estar “abrumado y entristecido”.

Las autoridades de Nuevo México revelaron para The New York Times, Halls forma parte de la investigación que se viene realizando. Además, agregaron que con la información que esta persona les va a brindar, evitarán que haya otro accidente mortal en futuras producciones.

“Evaluaremos sus valores y prácticas para garantizar que nadie vuelva a sufrir daños a través del proceso creativo”, comentaron. Por otro lado, Dave Halls habló con la prensa y aseguró que Hutchins era su amiga:

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió de manera accidental durante el rodaje de la cinta "Rust". | Fuente: AFP | Fotógrafo: Sam Wasson

“No era únicamente una de las personas más talentosas con las que he trabajo, sino que también era una amiga”, contó sin dar más detalle de lo sucedido hace más de dos semanas ya que lo tiene prohibido mientras duren las investigaciones.

Dave Halls fue despedido en otra producción

Luego de que Halyna Hutchins muriera en el set de “Rust”, película protagonizada por Alec Baldwin, comenzaron a salir más detalles sobre el trabajo del asistente que le dio la pistola al actor.

De acuerdo con las declaraciones de los compañeros de Dave Halls para medios internacionales, él fue despedido en el 2019 por otro disparo inesperado, pero esa vez no cobró ni una vida, sin embargo, fue separado de la producción para que no llegara a mayores.

