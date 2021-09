En junio, Frida Sofía denunció a su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique por abuso sexual. | Fuente: Instagram/@laguzmanmx @ifridag

Tras la demanda de Frida Sofía por abuso sexual, su madre Alejandra Guzmán le extendió un mensaje ante la controversia que rodea a su familia. El pasado junio, la joven interpuso una demanda contra su madre y su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por los maltratos que sufrió en su infancia.

A propósito de su actuación en la serie televisiva “El juego de las llaves”, la diva mexicana fue consultada por los problemas que atraviesa el clan Guzmán desde que Frida Sofía contó su verdad acerca del abuso sexual al que fue sometida desde que era niña. Estas fue su declaración para el programa radial “Todo para la mujer”:

“Yo creo, que algún día [Frida Sofía] tendrá lucidez y podrá darse cuenta de quién la ama en realidad y quien siempre la ha amado en realidad. Estoy muy tranquila y le pido mucho a Dios siempre que pase eso”, dijo Alejandra Guzmán, después de haber sido denunciada por su hija unos meses atrás.

La famosa ‘Reina de Corazones’ aclaró estar bien estos momentos, ya que ha sacado “fuerza” de todo el dolor que ha experimentado. Desde hace cierto tiempo, Frida Sofía decidió alejarse por completo de su familia en México, pese a los intentos de su abuela Silvia Pinal de acercarse a ella luego de sus acusaciones de abuso sexual contra Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán hizo un pedido a Frida Sofía tras su denuncia por abuso sexual. | Fuente: EFE

“Estoy muy bien, a pesar de todo, he sacado fuerza de este dolor, he sacado recuperación, he sacado valentía y valor y fuerza, fortaleza, cosas que conozco y sé ponerle una buena cara a la adversidad y conozco la verdad, que también la verdad me da mucha paz”, agregó la intérprete de “Yo te esperaba”.

Frida Sofía y su demanda por abuso sexual

La demanda de Frida Sofía contra Enrique Guzmán, su abuelo, y la cantante Alejandra Guzmán, su madre, fue presentada a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México este viernes 11 de junio.

Olea & Olsea –defensa legal de Frida Sofía– indicó que la presentación de la demanda podría desembocar en prisión preventiva para los acusados, siempre y cuando el juez encargado del caso lo dictamine así. Los cargos que enfrentarían los dos miembros de la familia Guzmán son abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores.



