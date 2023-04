El cantante español Alejandro Sanz está realizando su gira "Sanz en vivo". | Fuente: Instagram

¡Llegó a Perú! Tras su última visita al país, Alejandro Sanz fue directamente del aeropuerto al hotel Marriot para saludar a sus fanáticos y seguidores quienes lo recibieron cantando sus canciones.

A pesar de que no anunció cuándo llegaba a Lima, sus fans se las ingeniaron para encontrarse con él. Por ello, fueron con rosas, pancartas y entonaron sus mejores temas, como "Amiga mía", "Y solo se me ocurre amarte" y más.

Luego de sus grandes presentaciones en Colombia y Ecuador, Alejandro Sanz llegó a Perú y se tomó el tiempo para que cada fanático pueda tener una foto o un autógrafo de él.

Alejandro Sanz y su último paso por Perú

Como se recuerda, durante la previa a su último show en Perú, en febrero de 2020, Alejandro Sanz promocionó su proyecto "#ElDisco", que incluyó colaboraciones de artistas latinos como Nicky Jam, Residente y Camila Cabello. Aquella vez, en conversación con RPP Noticias, elogió también a su compatriota Rosalía.

"Me parece que merece toda la admiración y respeto por lo que está haciendo, su carrera es impresionante. Y creo que esa mezcla que ha hecho entre el flamenco y la música urbana está muy acertada. Hay cosas que pueden gustar más o menos, pero me resulta sorprendente y me gusta verla en vivo, tiene mucha energía y es distinta a los demás", dijo entonces.

Alejandro Sanz llegó a Perú y se tomó fotos con sus fanáticos. | Fuente: RPP Noticias

Alejandro Sanz en Lima: todas las fechas de su gira sudamericana

Según confirmó Alejandro Sanz a través de sus redes sociales, estas son las nuevas ocho fechas de su gira "Sanz en vivo", que lo traerá de vuelta a Latinoamérica después de tres años.

15 abril: Medellín (Colombia)

20 abril: Lima (Perú) – Estadio Nacional

22 abril: Guayaquil (Ecuador) – Estadio Alberto Spencer

26 abril: Santiago (Chile) – Movistar Arena

1 mayo: Córdoba (Argentina) – Plaza de la Música

3 mayo: Rosario (Argentina) – Metropolitano

5 mayo: Buenos Aires (Argentina) – Movistar Arena

El show, de acuerdo con un comunicado de prensa compartido por su disquera, cuenta con un espectacular montaje audiovisual y una puesta en escenar muy personal. Alejandro Sanz repasará grandes éxitos de su carrera musical, como "Amiga mía", "Corazón Partío" o "Mi persona favorita", además de los más recientes incluidos en su último trabajo de estudio, "Sanz".

