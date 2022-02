Álvaro Morte, ‘El Profesor’, cumple años hoy: ¿Cómo fue su camino de actor? | Fuente: AFP

Álvaro Morte se encuentra de cumpleaños, en medio del éxito de "La casa de papel", que llevó a su personaje, 'El Profesor' en convertirse en un ícono de la cultura popular. ¿Qué hacía Morte antes de interpretar a su personaje más famoso? A continuación haremos un breve repaso por su carrera y cómo en algún momento tuvo problemas por dejar su carrera universitaria por la actuación.

Los inicios de Álvaro Morte

Álvaro Morte dejó su carrera de Telecomunicaciones, y estudió Arte Dramático en Córdoba y en Finlandia en la Universidad de Tempere. Antes de lograr la fama, el actor fundó una compañía con su pareja Blanca Clemente, y empezó a dirigir teatro.

Álvaro Morte apareció en series como “Hospital Central”; “Policías, en el corazón de la calle”; “Planta 25”, “Bon día, bonica”, entre otros. El actor, cuyo nombre real es Álvaro Antonio García Pérez, reveló en una entrevista con la revista Mine que el apellido para su nombre artístico lo tomó de una amiga: “Lo de Morte fue porque necesitaba un nombre artístico, ese nombre no podía funcionar de ninguna forma”.

Según el actor, hubo momentos en donde no tenía trabajo, y contaba el dinero para saber cómo pagar el alquiler mensual. Asimismo, Álvaro Morte confesó haber sido camarero, y también haber grabado vídeos para bodas, además de detallar lo difícil que es trabajar de actor en su país: “Es muy complicado ganarse la vida como actor en este país, y ahora no solo puedo hacerlo, sino que puedo elegir (...) procuras hacer teatro como puedes y donde puedes. Me ha costado mucho llegar aquí y procuro no dejarme embaucar por las luces de ese éxito”.

La llegada de Álvaro Morte a “La Casa de Papel”

Álvaro Morte se desempeñaba como actor secundario en ficciones de la cadena Antena 3, en series como “Bandolera”; “El secreto de puente viejo” y “Amar es para siempre”. Estas participaciones le abrieron la oportunidad de ser parte del lanzamiento de “La Casa de Papel” en el 2017, serie que luego adquirió Netflix, empresa que le aumentó temporadas y lo volvió un éxito mundial. El actor confesó en una entrevista con “El HuffPost” que no le hubiera gustado encasillarse con el papel de ‘El Profesor’: “Estoy muy orgulloso de serlo. Lo que pasa es que, aparte, me gustaría hacer otras cosas”.

Actualmente, Álvaro Morte cuenta con dos premiaciones por su papel como ‘El Profesor’ de “La Casa de Papel”, los cuales fueron el Premio Iris por mejor interpretación masculina, y los Premios de la Unión de Actores, a mejor actor protagonista de televisión, ambos premios en el 2019.

