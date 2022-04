La actriz Amber Heard se retira temporalmente de las redes sociales. | Fuente: Instagram / Amber Heard

El enfrentamiento entre Amber Heard y Johnny Depp continúa. Luego de que el actor demandara a su exesposo por difamación, la actriz anunció en su cuenta de Instagram que se alejará temporalmente de sus redes sociales mientras atiende el juicio.

"Voy a desconectarme durante las próximas semanas. Como sabrán, estaré en Virginia, donde enfrentaré a mi exesposo Johnny Depp en la corte. Johnny me está demandando por un artículo de opinión que escribí en el Washington Post, en el que conté mi experiencia de violencia y abuso doméstico", escribió Heard en un mensaje.

"Nunca lo nombré, sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pasando por ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny", agregó.

Amber Heard y su mensaje de retiro temporal de redes sociales por juicio con Johnny Depp. | Fuente: Instagram / Amber Heard

Amber Heard continúa amando a Johnny Depp

En el mismo comunicado, Amber Heard también mencionó que todavía "mantiene un amor" por Johnny Depp. Ambos contrajeron matrimonio en 2015, pero apenas un año después se separaron y en el 2017 oficializaron su divorcio.

"Me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo", indicó la actriz de "Aquaman". "En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré más que nunca en este", añadió.

Como se recuerda, en 2018, Amber Heard publicó un artículo en The Washington Post en el que, sin mencionar específicamente a Johnny Depp, daba su testimonio como víctima de maltrato. Tras la publicación, el actor la denunció por difamación.

El juicio se emitirá a través de la cadena estadounidense Court TV. "Entre la cámara directamente en la sala del tribunal y nuestro equipo de talentos de primera línea, Court TV será la verdadera fuente de una perspectiva imparcial y equilibrada del juicio mientras se desarrolla", dijo Ethan Nelson, director interino de la cadena, en un comunicado.

NEXT MONDAY - Watch LIVE #CourtTV Will Provide Courtroom Camera For Johnny Depp Trial https://t.co/LG5jaDM9Id — Court TV (@CourtTV) April 6, 2022

Johnny Depp contra Amber Heard: ¿Cuándo será el juicio?

La demanda por 50 millones de dólares interpuesta por Johnny Depp ha sufrido varios aplazamientos desde que el actor la presentara en marzo de 2019, pero finalmente el juicio está programado para el lunes 11 de abril.

"El señor Depp nunca abusó de la señora Heard. Sus acusaciones contra él eran falsas cuando se hicieron en 2016. Eran parte de un engaño elaborado para generar publicidad positiva para la señora Heard y catapultar su carrera", señala la demanda.

TMZ ya adelantó que numerosas figuras de Hollywood tendrán que testificar en el juicio. La publicación nombró a James Franco y Elon Musk, quienes supuestamente tuvieron un affaire con Amber Heard mientras ella estaba casada con Johnny Depp; Ellen Barkin o Paul Bettany.

Cabe destacar que en noviembre de 2020, Johnny Depp perdió el juicio por difamación contra The Sun, periódico que acusó al actor de ser un "maltratador de esposas". Este varapalo tuvo graves consecuencias en la carrera del actor, que tuvo que abandonar su rol de Grindelwald en "Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore".

