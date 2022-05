Amber Heard confirma que eliminaron "un montón" de sus escenas en "Aquaman 2". | Fuente: EFE

Amber Heard aseguró que Warner Bros. redujo sus escenas en la secuela de la película "Aquaman" debido a una "campaña difamatoria" por parte del equipo legal de su expareja, Johnny Depp.

"Me dieron un guion y posteriormente me mandaron nuevas versiones en las que, básicamente, habían limitado gran parte de mi papel", dijo Heard en una corte en Fairfax (Virginia, EE.UU.), duarnte el tercer día de comparecencia en la batalla legal que mantiene con Depp.

"CAMPAÑA DIFAMATORIA"

Según la intérprete, los abogados del actor están llevando a cabo una "campaña difamatoria" en su contra, etiquetándola de "mentirosa" ante la prensa para arruinar su carrera, lo que habría desembocado en la disminución de su papel en el filme "Aquaman and The Last Kingdom", cuyo estreno está previsto para 2023.

De acuerdo al relato de Heard, su tiempo en pantalla a lo largo de la cinta sería finalmente de 10 minutos, a pesar de figurar en el reparto principal encarnando a la superheroína Mera. Además, según la actriz, desde que se difundieron estos "engaños" sobre su persona, "se interrumpieron las comunicaciones" con la productora.



“Tuve que luchar duro para que me mantuvieran en la película. No me querían en el filme”. Sin embargo, finalmente pudo participar de las grabaciones, pero fue “una versión muy disminuida” de lo que habría estado presupuestado originalmente.

¿CUANTÓ GANÓ AMBER HEARD POR LAS PELÍCULAS DE DC COMICS?

En la misma sesión, se le solicitó a Amber Heard aclarar cuánto dinero había ganado por su trabajo como Mera en las películas de DC Comics y Warner Bros.

La actriz detalló que su contrato incluía la opción de participar en tres películas, las cuales terminaron siendo "Liga de la Justicia" (2017), "Aquaman" (2018) y "Aquaman 2" (2023).

Sin precisar una cifra, por la primera película afirmó que se le pagó muy poco, teniendo en cuenta que era su primer filme con la productora, pero tenía la posibilidad de acceder a un aumento si continuaba trabajando con el estudio.

De esta manera, llegó a ganar 1 millón de dólares por su aparición en Aquaman, sin incluir las ganancias por bonos y taquilla. Por "Aquaman 2" llegó a recibir 2 millones de dólares.

En el litigio entre Depp y Heard, el actor la acusa de difamación por un artículo que ella publicó en el diario The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

Depp exige a su expareja una compensación económica de 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.