Andrés García revela su estado de salud y tiene miedo de morir. | Fuente: Twitter

El reconocido actor Andrés García reveló que está luchando por su vida. El artista dominicano comunicó que necesita una transfusión de sangre de manera urgente ya que la condición en la que se encuentra su médula espinal por la fibromialgia y osteoartritis, enfermedades que han afectado sus niveles de hemoglobina.

A través de su canal de YouTube, el protagonista de ‘El privilegio de amar’ confesó que se ha sentido muy débil desde que le diagnosticaron estos males: “Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero”, contó.

Asimismo, Andrés García dijo en una entrevista para el medio ‘Hoy’ que su estado es crítico y tiene miedo de morir:

“He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, todos los médicos me lo dijeron no quise hacer caso, estoy pagando el precio”, agregó.

"Mi hijos me han abandonado"



Luego de conocerse el grave estado de salud por el que viene pasand el actor mexicano Andrés García, nuevas revelaciones sorprenden a la prensa de espectáculos.

De acuerdo a una entrevista ofrecida al diario El Universal, sus hijos habrían volteado la página con su padre dejandolo virtualmente a su suerte. El actor de 80 años, ha asegurado "el que ha estado pendiente de mí es Andrés (hijo), los demás no, no han dado color desgraciadamente; con uno que me quiera, con eso tengo. He pasado un mes terrible, sin atención de ninguna especia, los lugares aquí son grandes y sin poder bajar, pues vivo en un tercer piso".

De acuerdo a estas declaraciones Leonardo y Andrea, otros dos hijos del actor no habrían apoyado moralmente a la condición del afectado protagonista de "El privilegio de amar".

