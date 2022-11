La salud de Andrés García continúa siendo una preocupación de sus fanáticos alrededor del mundo. | Fuente: AFP

La salud de Andrés García continúa siendo una preocupación de sus fanáticos alrededor del mundo. El intérprete famoso por sus papeles en El Privilegio de Amar y El Cuerpo del Deseo salió positivo a sobredosis de cocaína, de acuerdo a un examen toxicológico que le realizaron en el centro médico. Así lo indicó su esposa Margarita Portillo al programa De primera mano.

“Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista. Me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas. Aconsejo que se quede en el hospital’. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte. Mando a hacer un examen antidoping y sí, salió positivo a cocaína”, contó.

ANDRÉS GARCÍA SIENTE QUE VIVE SUS ÚLTIMOS DÍAS



El actor Andrés García estuvo nuevamente hospitalizado por una crisis de salud derivada de complicaciones por la cirrosis que padece. A través un video publicado en su canal de YouTube, Margarita Portillo, esposa del histrión, detalló que García tuvo que recibir varias transfusiones de sangre y plasma.



A pesar del difícil panorama, la mujer asegura que el artista está luchando por su vida y para él es muy importante seguir compartiendo información en su canal para sentir el cariño de su público.



"Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró", comentó al inicio.



"Debido a la cirrosis y a los problemas que tiene en su médula espinal, antes podía compensarse y ahora no es así. Por eso, el doctor Jorge Arturo Canto Martínez, que es su médico tratante principal, le ordenó una transfusión sanguínea de urgencia", añadió.



