Andrés Parra, reconocido por interpretar a personajes como Pablo Escobar y Hugo Chávez, ahora es uno de los protagonistas de la comedia de 'Los protectores', la nueva serie de Star+. | Fuente: AFP

Andrés Parra, famoso por interpretar a Pablo Escobar en la narcoserie "El patrón del mal", pone a prueba su capacidad camaleónica para alejarse de este oscuro personaje y enfocarse en la comedia a través de "Los protectores", la serie argentina donde encarna a Reynaldo 'Colombia' Morán, un disparatado representante de fútbol.

A diferencia de las figuras históricas que le tocó interpretar en su amplia trayectoria, el artista admite que aún le resulta difícil ponerse en la piel de los personajes de ficción, ya que según dijo, requieren de un esfuerzo mayor para poder abordarlos.

"En los personajes históricos tengo definida la hoja de ruta, ya sé por dónde empezar y hacia dónde voy, pero con los personajes de ficción siento que estoy muy perdido. Siento que los personajes de ficción exigen mucha más disciplina por parte del actor, justamente porque se tiene que inventar el proceso", explicó.

LIBERTAD CREATIVA

Parra, quien también interpretó a Hugo Chávez en la serie "El comandante", destacó la libertad creativa que tuvo para la construcción del personaje y enumeró algunas características particulares de su personalidad que lograron cautivarlo durante la grabación de la serie, incluso dijo que comparte cierta similitud con su forma de ser.

"Reynaldo es un tipo que no tiene filtros... es un sujeto muy imprudente y muy atravesado, no tiene ningún tipo de tacto, no tiene ninguna delicadeza por la gente, es absolutamente imprudente. Eso es lo que más he disfrutado de este personaje y lo que me ha permitido tener una libertad creativa", comentó antes de revelar el parecido que ambos comparten.

"Los argentinos ven a los colombianos con las emociones desbordadas y eso apostaron con Reynaldo. Si él va a gritar, grita muy duro; si él va a llorar, llora mucho; si se va a poner feliz, entonces será muy feliz; digamos que en eso nos parecemos un poco, yo soy muy dramático", explicó.

DESMARCÁNDOSE DE PERSONAJES HISTÓRICOS

El actor ha intentado desmarcarse del papel de Pablo Escobar, en el "El patrón del mal", la serie que Caracol TV estrenó en 2012 y que rápidamente se alcanzó el éxito en buena parte de Latinoamérica hasta captar el interés de Netflix, que la incluyó en su catálogo acompañando a Narcos, serie que debutó en 2015.

"Yo veo a 'Los protectores' como un proyecto para respirar. Me desmarca y me da un respiro, todo lo que rodea al proyecto me hace feliz, son como unas vacaciones pagas para mí. Me va a dar muy duro cuando se termine o cuando nos digan: 'Oigan, ya nadie los ve'. Yo voy a llorar en la tina como un Reynaldo", finalizó.

¿DÓNDE VER LOS EPISODIOS DE LOS PROTECTORES?

"Los protectores" fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale y realizada por Kapow. La primera temporada, disponible en el servicio de streaming Star+, está compuesta por ocho episodios de 45 minutos y fue grabada en distintas locaciones de Buenos Aires, Argentina. Además de Andrés Parra, la serie es protagonizada por los argentinos Adrián Suar y Gustavo Bermúdez.

La historia se centra en Renzo "Mago" Magoya (Suar) y Carlos "Conde" Mendizábal (Bermúdez), amigos y socios de toda la vida, que están al borde de la quiebra con la empresa de representación de jugadores de fútbol que heredaron de sus respectivos padres.

Para salvar el honor de la agencia, que supo ser la mejor del mercado, y no llegar a la bancarrota, deciden asociarse con Reynaldo "Colombia" Morán (Parra), el representante de una joven promesa del fútbol que quiere cambiar de manager, pero está atado a su contrato actual.

El trío vive las situaciones más inesperadas e insólitas en su trabajo como representantes, y protectores, en pos de proteger y salvar a sus jugadores de las más disímiles situaciones, al tiempo que deben hacer funcionar un negocio a cargo de tres socios cuyas personalidades y estilos de vida no podrían ser más distintos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.