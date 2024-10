"Nunca escuchamos corten": Andrew Garfield y la intensa escena íntima con Florence Pugh que fue "más allá de lo planeado"

Andrew Garfield reveló que una escena íntima con Florence Pugh en We Live in Time se extendió más de lo previsto porque no escucharon el "corten". La película se estrena este fin de semana en Estados Unidos.

Renzo Napa Redactor web Bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres. Narrador de historias con 15 años de experiencia en comunicaciones y marketing. Me apasionan las causas sociales, el deporte y el cine. Contacto: rnapa@gruporpp.com.pe