Anitta cerró el Carnaval de Río de Janeiro 2019. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Fernando Maia

La cantante Anitta, una de las más famosas de Brasil, arrastró este sábado una muchedumbre en su "Bloco de las Poderosas" y entregó algunos de sus mayores éxitos para despedir al carnaval de Río de Janeiro con un animado recorrido por las calles del centro de la ciudad.



Anitta, quien protagonizó una intensa agenda tanto de trabajo como de fiesta en el carnaval, brindó a unas 400 mil personas con un variado repertorio que incluyó desde el "Show de las Poderosas", que la alzó a la fama, hasta sus canciones más famosas, como "Sí o No", "Downtown" o "Sua cara", lanzadas con los colombianos Maluma y J Balvin y el trío Major Lazer, respectivamente.



Según la Alcaldía de Río, unos 850 policías militarizados reforzaron la seguridad del "bloco", como se conocen las comparsas que desfilan por las calles del país, durante todo su trayecto por las vías del centro de la ciudad-símbolo del carnaval brasileño.



Minutos antes de arrancar el desfile, Anitta afirmó en una rueda de prensa que estaba "muy ilusionada" con su presentación, pues consideró que era la oportunidad perfecta para que pusiera el "broche de oro" en un año "increíble" que ha tenido.



Asimismo, señaló que, los días en los que no estaba trabajando, aprovechó la fiesta carnavalesca "para besar lo máximo de gente posible", ya que se encuentra "en una fase soltera".



"Mira, lo que más hice en ese carnaval fue besar en la boca. Yo tuve dos días de fiesta y traté de besar lo máximo de gente posible para compensar los días que he trabajado", señaló.



No obstante, dijo que "no se acuerda" de un supuesto beso que habría dado en la estrella futbolística Neymar y que, según la prensa brasileña, habría desatado un malestar entre el camisa 10 del París Saint-Germain, su exnovia Bruna Marquezine y la cantante.



"¿Yo me acuerdo perfectamente de todas las cosas que han pasado? No. Pero todo puede pasar cuando yo estoy soltera", expresó la cantante sin dar más detalles sobre la polémica.



Si bien la mayor fiesta de Brasil terminó oficialmente el miércoles, millones de amantes del carnaval se darán cita este fin de semana en las comparsas de varias ciudades para despedir al espíritu carnavalesco que impera en el país desde hace unas semanas. EFE