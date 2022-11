Anna Faris saltó a la fama por su papel de Cindy Campbel en la saga de "Scary Movie". | Fuente: Team Coco

Mundialmente conocida por su papel en la franquicia de 'Scary Movie', Anna Faris estuvo cerca de dejar la actuación después de protagonizar la serie cómica 'Mom'. Durante siete años, la actriz interpretó a una alcohólica en recuperación en el programa creado por Chuck Lorre.

Según confesó a la revista People, al terminar la producción, "se sintió como la primera vez que no tenía el pie en el acelerador". Tras su salto a la fama, Faris admitió que se pasó las siguientes dos décadas en busca de nuevos proyectos al mismo tiempo que se "sentía competitiva".

Por ello, el final de 'Mom' significó para Anna Faris un alivio. "Yo estaba como, '¿tengo suficiente [dinero] para jubilarme?'", dijo. "Realmente comencé a pensar a dónde quería ir en términos de carrera. Y definitivamente estaba disfrutando todo ese tiempo libre", añadió.



En lugar de seguir persiguiendo trabajos, la estrella de Hollywood decidió tomarse una pausa. Junto con su pareja Michael Barrett, decidieron pasar más tiempo en familia. Hasta que la actuación volvió a asomarse con nuevas oportunidades para quien interpretó a la recordada Cindy Campbell.

Anna Faris en 'The Estate'

Fue a principios de este año que Anna Faris decidió volver a su profesión con la película 'The Estate'. Una experiencia que, para ella, "se sintió un poco como el zapato de Cenicienta en términos de trabajo". "Pudimos filmar en Nueva Orleans, una ciudad que amo, con este elenco increíble", sostuvo.

"Me recordó de mi amor por la actuación", agregó la actriz. En 'The Estate', ella interpreta a Savanna, hermana de Macey (Toni Collette); ambas compiten con sus primos en la búsqueda por tener un lugar en el testamento de su tía Hilda, quien padece una enfermedad terminal.

Luego de meterse en papeles de personajes ingenuos como los de 'The House Bunny', Anna Faris manifestó que "hay una gran liberación al interpretar a personas atroces". Para alguien cuyo mantra era actuar en roles "agradables", su interpretación en este nuevo proyecto le resultó divertida.

Además, trabajar junto a Toni Collette le pareció atractivo. "Fue un gran sueño trabajar con Toni y un objetivo de toda la vida. Entonces, cuando llegó el guion y se adjuntó a Toni, pensé, ¿Cómo puedo ser parte de esto? ¿Cómo puedo ser parte de esto?".

Su experiencia en una sitcom

Para Anna Faris, protagonizar 'The Estate' fue una experiencia "refrescante". Agregó que igual de gratificante fue su papel en 'Mom', ya que para ella las comedias de situación (o sitcom) son "increíblemente quirúrgicas", "todo es muy preciso". Sin embargo, le hacía falta cierta espontaneidad.

"Y así desde mi primer proyecto, a partir de esa experiencia, para mí se sintió completamente rejuvenecedor. Me emocionó mucho y no me había sentido así en mucho tiempo", dijo en alusión a la película dirigida por Dean Craig y que se estrenó este año.

