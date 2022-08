Anne Heche fue una pieza clave del cine de los 90 y protagonizó una sonada relación con Ellen Degeneres. | Fuente: AFP

La actriz estadounidense Anne Heche se encuentra hospitalizada en estado crítico después de que el vehículo en el que viajaba se estrellara contra una vivienda de la ciudad de Los Ángeles, informaron este viernes medios locales como CNN y el portal TMZ.

El vehículo, un Mini Cooper azul, iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y estalló en llamas al chocar contra la vivienda, de manera que la actriz podría haber sufrido quemaduras, de acuerdo con las citadas fuentes que recogieron testimonios del incidente.

El personal de emergencias trasladó a Heche, de 53 años, a un hospital cercano en condición crítica, según CNN. De acuerdo con la cadena de televisión, el cuerpo de bomberos de Los Ángeles tardó más de una hora en acceder al vehículo y sofocar las llamas.

INVESTIGAN ACCIDENTE

El Departamento de Policía de Los Ángeles investiga el choque de Heche, así como un incidente anterior de atropello con fuga. Sin embargo, las graves lesiones de la actriz no han permitido que los agentes la puedan interrogar. Por el momento no hay detenidos.

"Anne está en la UCI, tiene suerte de estar viva. Tiene quemaduras graves y una larga recuperación por delante. Su equipo y su familia todavía están tratando de procesar lo que condujo al accidente”, señaló a CNN una fuente cercana a la estrella de Hollywood.

Anne Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World". Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.