Aracely Arámbula defiende a Luis Miguel, criticado por no asistir al funeral de Andrés García | Fuente: Instagram | Aracely Arámbula

La muerte de Andrés García trajo el recuerdo de su estrecha amistad con Luis Miguel en su juventud. Las críticas a ‘El Sol’ no se hicieron esperar cuando el cantante no asistió al funeral del actor de “El privilegio de amar”. Fue Aracely Arámbula, madre de dos de los hijos del cantante, quien salió en su defensa y aseguró que él lo quería mucho y que le apena no ir.

“Él tampoco podrá estar acá, pero te aseguro que le ha de doler mucho, muchísimo. Él ha de tener ese dolor en el corazón porque lo quiere mucho y como ser humano por supuesto que le duele. Le ha de doler el alma. Yo vengo de parte mía, de mi corazón, y yo sé que a él le tiene que doler que no puede estar aquí en este momento”, dijo durante una entrevista en el funeral de Andrés García.

Además, contó que durante todos estos años, García ha sido cercana a su familia y a sus hijos, quienes lo conocen desde muy pequeños.

“Don Andrés es una persona muy querida para todos, todos están consternados porque le tocó partir aquí en Acapulco y no toda la gente puede venir. A mis hijos los conoció, a Miguel (uno de sus hijos con Luis Miguel) lo conoció a los dos meses, pues ustedes saben también que es una persona muy allegada al papá de mis hijos”, dijo a la prensa.

¿Luis Miguel con orden de arresto en México?

En medio de su romance con la española Paloma Cuevas y el reciente anuncio de su gira mundial para este 2023, Luis Miguel enfrenta nuevos problemas con la justicia.

De acuerdo al portal Diez Minutos, el cantante cuenta con una orden de captura en México a raíz de una denuncia de su expareja, Aracely Arámbula, quien lo acusó de incumplir las obligaciones de manutención a favor de los dos hijos que tienen en común.

Según el informe, Arámbula, actriz y cantante mexicana, intentó llegar a un acuerdo con el intérprete para evitar la demanda, pero fue imposible. "La deuda a beneficio de los hijos de 'El Sol de México' superaría los 250 mil dólares", detalla el medio.

A finales de 2021, el abogado de Aracely, Guillermo Pouz, interpuso dos demandas; una en México, lugar de residencia de los hijos de Luis Miguel, y otra en Los Ángeles, donde el cantante reside. No obstante, el letrado considera que las influencias y contactos del artista evitarán por todos los medios su detención.

