Arcángel se despide de su hermano Justin Santos tras morir en un accidente de vehicular el domingo 21 de noviembre. | Fuente: Composición

Tras la muerte de Justin Santos, hermano de Arcángel, el reguetonero se pronunció a través de sus redes sociales donde dejó un sentido mensaje de despedida para su familiar. “Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo. Ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé”, escribió en las primeras líneas.

El intérprete de ‘Bonita’ recordó la infancia que vivieron juntos y les contó a sus seguidores cómo fue que lo cuidada cuando su mamá salía a trabajar:

“Te vi nacer y te crie junto a mi madre con todo el amor del mundo, cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto. Creciste y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mí, te fuiste mi hijo”, continuó Arcángel.

Asimismo, le aseguró a Justin Santos, su hermano, que protegerá su casa, a sus sobrinas, a su familia: “Me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás, pero confío en papá Dios”.

“Esta ilustración es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mi quien me llevara al cielo serás tú. Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver. Descansa en paz rey, vuela alto rey y cuídanos desde tu nuevo lugar”, finalizó Arcángel.

Arcángel compartió esta imagen donde le dejó una emotiva despedida a su hermano Justin, quien murió en un accidente vehicular el domingo 21 de noviembre. | Fuente: Instagram

El accidente de Justin Santos, hermano de Arcángel

El reguetonero Arcángel está pasando por un duro momento familiar debido a que su hermano Justin Santos falleció en la madrugada del domingo 21 de noviembre en un accidente de tránsito en un puente de San Juan, según informan medios locales.

Según indicaron, Santos, de 21 años, manejaba un Can-Am cuando una mujer, que no ha sido identificada, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y cuando chocó contra el hermano del artista.

Debido al impacto, Justin Santos salió expulsado del Can-Am y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado y resultó herido. Además, tras recibir el impacto, chocó contra otro vehículo.

El accidente ocurrió a las 02.35 (06.35 GMT) -hora local- y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. La conductora resultó herida y fue llevada a un hospital. A esta se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que guiaba ebria, según sospecha la Policía. (EFE)

