Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel, murió en la madrugada del último domingo luego de que una mujer supuestamente ebria impactara su auto. | Fuente: Instagram

El reguetonero Arcángel está pasando por un duro momento familiar debido a que su hermano Justin Santos falleció en la madrugada del domingo 21 de noviembre en un accidente de tránsito en un puente de San Juan, según informan medios locales.

Según indicaron, Santos, de 21 años, manejaba un Can-Am cuando una mujer, que no ha sido identificada, transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina y cuando chocó contra el hermano del artista.

Debido al impacto, Justin Santos salió expulsado del Can-Am y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado y resultó herido. Además, tras recibir el impacto, chocó contra otro vehículo.

El accidente ocurrió a las 02.35 (06.35 GMT) -hora local- y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. La conductora resultó herida y fue llevada a un hospital. A esta se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que guiaba ebria, según sospecha la Policía. (EFE)

Justin Santos es hermano de Austin, más conocido como Arcángel, y tenía 21 años. | Fuente: Instagram

¿Quién es y cómo murió Justin Santos?

Justin Santos es hermano de Austin, más conocido como Arcángel, y tenía 21 años. El joven fue hijo de Carmen Rosas, integrante del famoso grupo femenino ‘Las Chicas del Can’. De acuerdo con sus redes sociales, trabajaba en Flow Factory, compañía que se dedica a manejar aritstas y empresa de su madre.

La tragedia que enlutó a la familia Santos el domingo 21 de noviembre aún está en investigación. Fue la periodista Sylvia Hernández quien comunicó el lamentable accidente ocurrido en el puente Teodoro Moscoso (Puerto Rico) donde Justin murió y su compañero terminó lesionado.

Hasta el momento el caso sigue en investigación ya que, como se mencionó, aún las autoridades determinarán si la mujer que provocó el accidente sí se encontraba en estado de ebriedad.

