Justin Santos, hermano de Arcángel, falleció el 21 de noviembre en un accidente automovilístico. | Fuente: Instagram | Justin Santos

Por medio de un video en vivo en Instagram, Arcángel dijo que espera conocer a la mujer que chocó, presuntamente en estado de embriaguez, a su hermano Justin Santos y provocara que este falleciera en un accidente de tránsito hace varios días en un puente de San Juan.

"Quiero verla, quiero darle un abrazo, porque yo sé que esa señora necesita un abrazo. Yo se lo voy a dar, señora, con el corazón. Con el mismo corazón que usted rompió sin querer", dijo el reguetonero en sus redes sociales.

El lamentable suceso ocurrió el pasado 21 de noviembre, cuando María Narváez Torres, quien conducía en dirección contraria por el puente Teodoro Moscoso, impactara a Santos, de 21 años.

Por el impacto, Santos, quien manejaba un Can-Am, salió expulsado del vehículo y falleció. En el mensaje de este viernes, Arcángel aseguró además que desea ayudar a Narváez Torres, pues afirmó que ella sufre de una enfermedad de la que él también padece: el alcoholismo.

Arcángel compartió esta imagen donde le dejó una emotiva despedida a su hermano Justin, quien murió en un accidente vehicular el domingo 21 de noviembre. | Fuente: Instagram

"Tú sabes lo que tú hiciste, pero yo no te odio porque tú y yo sufrimos de la misma enfermedad. Yo lo que voy a hacer es ayudarte", sostuvo Austin Santos, nombre de pila del artista.

"Con este corazón enfermo y herido yo se lo pido a esa señora. Que acepte la ayuda que yo le estoy ofreciendo porque, al ella aceptar, me voy a sentir mejor", añadió Arcángel.

Además, aseguró que, por su parte, no tomará acciones legales contra la mujer que mató a su hermano.

"¿Que fue un acto irresponsable? Sí. ¿Que se llevó una vida inocente? Sí. ¿Qué le arrebató un hijo, un hermano, un primo y un amigo a mucha gente? Sí, pero, a la misma vez, no fue de maldad, porque todo fue bajo los efectos de una gran enfermedad de la cual yo también sufro", puntualizó el artista.

(Con información de EFE)

