Arcángel se pronuncia tras el incidente con la PNP: "Con eso no van a malograr mi imagen"

El cantante Arcángel se presentó en nuestro país como parte del “Reggaetón Lima Festival 2” junto a varios exponentes de la música urbana como Alexis y Fido, Wisin y Yandel, Rakim y Ken-Y y más.

No obstante, previo a su show, se difundió en redes sociales cómo la Policía Nacional lo detuvo a la vista de todos y lo hizo bajar de su camioneta junto a su equipo de trabajo. En las imágenes se ve cómo Austin Santos -su nombre verdadero- levanta sus brazos y las autoridades le revisan sus documentos. Tiempo después, lo deja ir.

Ya en su presentación, Arcángel le envió un mensaje a la PNP y mostró su incomodidad por la intervención. “Yo la paso bien cada vez que piso este país. No tengo problema, me pueden revisar todas las veces que quieran, gracias, Perú por quererme”.

“Si pensaban que subiendo a las noticias me iban a joder, no, no, a un artista como yo, usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. Yo vengo del bajo mundo, eso a mí no me jode, a mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo”, agregó. “Así que un aplauso para la Policía del Perú, están haciendo su trabajo, qué bueno”, finalizó su mensaje con un toque de sarcasmo.

🇵🇪 | PERÚ: El cantante Arcángel fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. pic.twitter.com/dGwn3BFup5 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) May 21, 2023

Arcángel lanzó su nuevo álbum

Antes del lanzamiento del álbum, Bad Bunny causó revuelo en las redes sociales cuando comenzó a compartir fotos de él y Arcángel en su cuenta de Instagram, insinuando su nueva colaboración, "La Jumpa".

"Sr. Santos" contiene colaboraciones con artistas como Bad Bunny, Bizarrap, Bryant Myers, Chucky 73, De La Ghetto, Diem BB, Duki, Eladio Carrión, Jim Jones, Myke Towers y YOVNGCHIMI.

Complementan esta lista de músicos invitados: Bryant Myers, Young Miko, Almighty, Chuky 73, Dowba Montana, Jim Jones y Young Flow.

Arcángel, como se recuerda, estuvo de paso por nuestro país este año, cuando en mayo pasado formó parte del cartel de Los Reyes del Flow Fest y ofreció un concierto en el Jockey Club junto a otras figuras de la música urbana como Jowell y Randy, y Ángel y Khriz.

El cantante apareció en la escena del reggaetón a mediados de la década de los 2000, con éxitos como “Aparentemente” o “Pa’ que la pases bien”. Desde entonces, se ha mantenido vigente con temas como “Si se da” o “Sigues con él”, que cuentan con millones reproducciones en Spotify.