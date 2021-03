El actor Armie Hammer es acusado de violación sexual contra una mujer. | Fuente: AFP

Armie Hammer es denunciado por violación sexual a dos meses de que se filtraran unos polémicos chats que evidenciaban unos mensajes que contenían referencias al canibalismo y abusos físicos. Una mujer llamada Effie, acompañada de su abogada Gloria Allred, contó los hechos en una conferencia de prensa.

“El 24 de abril del 2017, Armie Hammer me violó durante cuatro horas en Los Ángeles”, dijo la víctima, quien no reveló su nombre completo, pero su defensa la describe como una joven de 24 años que vive en Europa. Inicialmente, Effie había hablado de su caso en las redes sociales, pero decidió hacerlo formar hacia la prensa.

El actor de Hollywood habría golpeado su cabeza contra la pared provocándole moretones en el rostro, detalló la mujer. También asegura que azotó sus pies en repetidas ocasiones con una fusta, un látigo corto que se utiliza para la equitación. “Cometió actos de violencia contra mí, a los cuales no di consentimiento”, indicó.

“Durante esas cuatro horas, intenté escaparme, pero él no me dejó. Pensé que él iba a matarme. Luego, se fue sin preocuparse de mi integridad”, agrega la denunciante. La mujer conoció a Armie Hammer vía Facebook en el 2016, cuando ella tenía 20 años y tuvieron una relación intermitente entre ese año y el 2020.

Effie manifestó que el co-protagonista de “Call Me By Your Name” abusó de ella “mental, emocional y sexualmente”. A inicios del 2021, las acusaciones contra Armie Hammer se viralizaron en el internet a raíz de la apertura de una cuenta en Instagram identificada como House of Effie.

“Intenté mucho justificar sus acciones, incluso hasta el punto de responderle en un modo que no reflejaba mis sentimientos”, admitió. “Al hablar hoy, espero evitar que otras sean víctimas de él en el futuro”. Gloria Allred, su abogada, confirmó que la víctima ha presentado evidencias del abuso sexual –fotografías de lesiones– a las autoridades.

Armie Hammer niega las acusaciones

Después de que terminara la conferencia de prensa, la defensa de la estrella estadounidense, Andrew Brettler, emitió un pronunciamiento para The Hollywood Reporter, donde señala que la correspondencia de mensajes entre la mujer y su cliente “socava y refuta sus escandalosas acusaciones”.

“El 18 de julio de 2020, [Effie] envió textos gráficos al Sr. Hammer diciéndole lo que ella quería que él le hiciera. El señor Hammer respondió dejando en claro que no quería mantener ese tipo de relación con ella”, añade sobre la primera denuncia formal contra Armie Hammer.

