"Él merece ser celebrado": Arnold Schwarzenegger honra a Danny DeVito con un premio a la excelencia en teatro

El actor sorprendió a su gran amigo al entregarle el Premio Robards, destacando su legado en el teatro y reafirmando su inquebrantable amistad.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Arnold Schwarzenegger sorprendió a su gran amigo Danny DeVito al entregarle el prestigioso Premio Robards a la Excelencia en el Teatro, otorgado por la Roundabout Theatre Company.

El icónico actor y exgobernador de California compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la ceremonia, destacando la importancia de celebrar a sus seres queridos.

"Anoche tuve la oportunidad de sorprender a mi hermano y ayudar a entregarle el Premio Robards. No importaba que hubiera filmado todo el día y tuviera que ponerme una chaqueta apresuradamente. Tenía que estar allí, porque él merece ser celebrado. Estén ahí para sus amigos y familiares", expresó Schwarzenegger.

La amistad entre ambos actores se remonta a décadas atrás, cuando protagonizaron juntos la comedia Twins (1988) y posteriormente Junior (1994). A lo largo de los años, han mantenido una estrecha relación dentro y fuera de la pantalla, compartiendo proyectos y momentos inolvidables.

El Premio Robards es un reconocimiento a figuras destacadas en el mundo del teatro y su impacto en la industria. En esta ocasión, Arnold Schwarzenegger no dudó en demostrar su admiración y respeto por Danny DeVito, quien ha tenido una carrera brillante en cine, televisión y teatro.

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente de celebración, donde colegas y amigos del actor aplaudieron su trayectoria y contribución al arte escénico.

Arnold Schwarzenegger dando un discurso sobre Danny DeVito.Fuente: @schwarzenegger

Schwarzenegger abraza a DeVito tras entregarle su premio.Fuente: @schwarzenegger

Danny DeVito está trabajando en una nueva película con Arnold Schwarzenegger

Si bien existen rumores sobre una secuela de Twins, que se titulada Triplets (Trillizos, en español), que incluiría a Eddie Murphy como un tercer hermano, y se había hablado de ello durante años; pero el proyecto aún no se ha concretado. No obstante, DeVito confirmó que próximamente volverá a trabajar con Schwarzenegger, aunque no especificó si será algo nuevo o la continuación de algunos de sus éxitos.

"A Arnold Schwarzenegger y a mí nos encanta trabajar juntos. El año que viene haremos una película juntos. Hemos estado trabajando en ello... Desde Twins y Junior, y todas las cosas que hemos hecho juntos, nos hemos hecho amigos", dijo para Deadline. "Tan pronto como llegue eso, lo sabremos mejor. Pero lo haremos en Warner Bros., así que ahí lo tienes", agregó.

Como se recuerda, en mayo del año pasado, el ex Mr. Olympia dijo que la segunda parte de Twins era un hecho, pero cuando murió el director Ivan Reitman, su hijo Jason detuvo el proyecto. "Teníamos el financiamiento. Cuando su padre falleció, Jason dijo: 'Nunca me gustó la idea' y la suspendió", comentó a The Hollywood Reporter.

Código Pulp EP06 | T1 | ¿Quién es el doctor Who? La ficción fantástica británica es muy rica: uno de los fenómenos más carismáticos y longevos de su tradición televisiva es el mito de la ciencia ficción DOCTOR WHO, creado hace más de 60 años. Este simpático justiciero extraterrestre denominado El Doctor posee la facultad de reencarnarse periódicamente con diferentes rasgos humanos, por lo que son muchos actores quienes lo han interpretado. Tras la cancelación de la serie en 1989, sus aventuras adquirieron nueva vigencia con su relanzamiento en 2005, gracias a los fabulosos guiones de Russell T. Davies y el protagonismo de Christopher Eccleston. De DOCTOR WHO y seguramente también de su encarnación más exitosa en el actor David Tennant hablaremos con su fan número uno en el Perú, Chica Canela. Leer más Compartir Código Pulp Share 00:00 · 00:00