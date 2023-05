Arnold Schwarzenegger no regresará como 'Terminator': "La franquicia no está acabada, yo he terminado"

“Terminator” es una de las sagas favoritas en la industria de Hollywood. Arnold Schwarzenegger se puso en la piel de este personaje en cuatro de las cinco películas de la saga. A pesar de que no se concibe la idea de una cinta sin la máquina, el actor aseguró que su época como “el vengador del futuro” ya llegó a su fin.

Sus 75 años no han sido el motivo para dar un paso al costado, sino que el público no está conforme con su papel dentro de la franquicia debido a que las dos últimas películas han sido consideradas como “decepcionantes”.

“La franquicia no está acabada. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. Alguien tiene que venir con una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, así que siempre lo miraría con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. En la cuarta (Salvation) no participé porque era gobernador. Luego, la cinco (Genisys) y la seis (Dark Fate) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque no estaban bien escritas”, dijo Arnold Schwarzenegger para The Hollywood Reporter.

Después de confirmar que dejó atrás a Terminator, aún está interesado en revivir a “Conan”. Tras su estreno hace 40 años, el actor espera regresar como el guerrero, pero aún no se puede proceder.

“Lleva pendiente diez años. (Fredrik) Malmberg posee los derechos. Viene y me dice: ‘Oh, tengo un acuerdo con Netflix’, y cuando le preguntamos a Netflix, no saben nada al respecto. Es una de esas locuras (...) Hay un gran guion por ahí que escribió John Milius, y otros han escrito uno. La historia está ahí. Hay directores que quieren hacerlo. Pero él tiene los derechos, y hasta que no venda los derechos para una o dos películas, o para la franquicia, no se puede hacer nada”, finalizó Arnold Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger tapó un bache como 'Terminator'

El actor Arnold Schwarzenegger, famoso por protagonizar la saga Terminator, fue captado tapando un enorme bache en un barrio de Los Ángeles, en California. En un video que publicó en sus redes sociales, la estrella de Hollywood aparece rellenando con asfalto el agujero estaba en una vía pública cercana a su casa.

"Hoy, después de que todo el vecindario se haya enfadado por este bache gigante que lleva semanas fastidiando a conductores y ciclistas, he salido con mi equipo y lo he arreglado", publicó el actor en Twitter. "Siempre digo: no nos quejemos, hagamos algo al respecto. Aquí tienes", agregó.

Una conductora que pasaba por el lugar bajó la ventanilla de su auto y agradeció a la estrella del cine de acción.

"De nada", respondió Schwarzenegger, vestido con botas de trabajo, casaca de cuero y unos lentes oscuros que recordaban a su personaje en Terminator. "Tienes que hacerlo tú mismo. Esto es una locura. Llevo tres semanas esperando a que cierren este agujero", expresó.

El vocero de Schwarzenegger, Daniel Ketchell, aseguró que los residentes de Brentwood, zona de residencia del actor, presentaron varias solicitudes para reparar los daños en la calle incluso desde hace varios meses atrás.