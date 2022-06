Jessica Goicoechea, expareja de Arón Piper, espera que al actor le vaya bien con Dua Lipa si es que iniciaron un romance. | Fuente: Composición

Jessica Goicoechea y Arón Piper formaban una de las parejas más populares de España y siempre fueron discretos con su historia de amor que duró casi dos años. Su ruptura no ha trascendido públicamente hasta que el actor se dejó ver en actitud cómplice y cariñosa con Dua Lipa tras el concierto que la estrella británica ofreció en Madrid hace una semana.

Ahora la influencer reapareció en la fiesta que Carolina Herrera y Harper's Bazaar han ofrecido en Madrid para celebrar el inicio del verano y se pronunció sobre los rumores de un romance entre su expareja y la famosa cantante.

"Ya no estábamos juntos y por lo tanto me alegro por él. Yo no sé muy bien lo que hay ahora mismo, pero en el caso de que se convirtiese en algo más, me parecería maravilloso. Yo a él le quiero mucho y le deseo lo mejor, siempre" afirma, asegurando que pese a su ruptura "nos llevamos muy bien".

Si bien actualmente Jessica Goicochea no quiso ahondar más en el tema de Arón Piper y Dua Lipa, aseguró que ella sí está soltera enfocándose en su trabajo: "Antes estaba un poco más dispersa pero ahora estoy más centrada en mí físicamente, en mí mentalmente, trabajando y muy bien, la verdad", confesó a Europa Press.

Dua Lipa sufrió percance en concierto y deja en evidencia su 'playback'

Dua Lipa se encontraba de gira por Estados Unidos en marzo promocionando su más reciente producción discográfica "Future Nostalgia". El tour recientemente realizó su parada en Washington D.C, donde la cantante entonó para el público sus más grandes éxitos.

Sin embargo, el espectáculo de luces y efectos se vio opacado por un percance. La artista extravió su micrófono en plena presentación y puso en evidencia el uso de 'playback' en su show. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El incidente ocurrió cuando la artista interpretaba el tema "New Rules", pero uno de los movimientos de la coreografía provocó que la británica arrojara el micrófono al suelo sin poder encontrarlo. Para salir de apuro, la cantante solo atinó a bailar mientras su tema seguía sonando.

Apenas unos segundos después, uno de los técnicos de su staff le alcanzó un micrófono para continuar el show. Si bien algunos criticaron el uso del playback en el recital, otros celebraron la solución que encontró Dua Lipa en medio del percance.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.