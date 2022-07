Arturo Peniche se divorciará de su esposa Gabriela Ortiz tras 40 años de matrimonio. | Fuente: Twitter

A pesar de haberse reconciliado con su esposa después de una breve separación, Arturo Peniche reveló que ahora sí el divorcio es definitivo con Gabriela Ortiz ya que pasaron por una nueva crisis matrimonial y decidieron tomar “caminos por separado”.

“Arturo Peniche finalmente ya reveló que está solterísimo. Durante los últimos años estuvo que, si se separaba, que, si no, de Gaby Ortiz, su esposa por muchos años y mamá de sus hijos y se habían separado definitivamente, luego regresaron, luego que siempre sí, luego que siempre no y ahora él dijo que ya no va a haber una reconciliación, que él adora a su familia, que adora a su exmujer, a sus hijos y a sus nietos, pero que ya no van a regresar y que van a estar cada uno por su parte”, dijo Martha Figueroa en el programa ‘Derecho de admisión’.

Esta información fue confirmada por el mismo Arturo Peniche: “Estamos en buen camino, amo a mis hijos, amo a mis nietos y amo a la que fue madre de mis hijos, en este caso a Gaby, pero pues cada quien está haciendo su vida. Ella por su lado y yo por el mío, llevamos una sana relación, hasta ahorita es una relación de amistad y listo. Seguimos casados, yo creo que más adelantito vamos a enderezar ese asunto”, comentó el actor mexicano.

Cuando le preguntaron si su divorcio sería en “santa paz”, el recordado protagonista de “María Mercedes” contestó que espera que así sea: “Fueron años de matrimonio el cual agradezco muchísimo y también yo di esos años de matrimonio”.

¿Por qué Arturo Peniche se separó de su esposa?

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en el 2021, Arturo Peniche contó con detalles que la razón por la que tomaron esa decisión fue que ella vio muchos defectos en él por lo que era mejor dar un paso al costado:

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras. Siento que estorbo, que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta de que le estorbo y me tengo que quitar de ahí”, contó el artista.

De acuerdo con las declaraciones de Arturo Peniche, aseguró que todo se dio en medio de la pandemia y por la serie de contagios que varios miembros de su familia se vieron afectados.

Si bien él no contrajo la enfermedad, se sintió frustrado de no poder estar al lado de todos para poder cuidarlos. A pesar de ello, estuvo atento a sus cuidados de manera virtual, cosa que no fue suficiente para Gabriela Ortiz:

“Me fue muy mal. Tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, hubo parientes que se recuperaron y otros que no. Estuve muy angustiado, durante un mes no podía dormir, lloraba. Dentro de esas pérdidas, mi matrimonio. Ella cree que no hice nada y ya estoy fastidiado que no se me reconozca que soy hábil en todo, porque lo soy. Tomé la decisión de quitarme de ahí, no la he vuelto a ver a Gabriela desde hace mes y medio”, concluyó.

