Ashton Kutcher | Fuente: AFP | Fotógrafo: Kevnin Winter

El actor estadounidense Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio.

Así lo reconoce el protagonista de la recordada serie "Two and a half men" (Dos hombres y medio) en un video que difundió el portal Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades.

El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge", un programa de National Geographic, donde participa el actor y en el que incidió sobre el "raro trastorno autoinmune que desarrolló".

“Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.

LARGA RECUPERACIÓN

Ashton Kutcher explicó que le tomó alrededor de un año 'reconstruir' cada uno de sus sentidos de nuevo.

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

Kutcher se siente afortunado de estar vivo y, a pesar de la experiencia, el actor no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, asegura en el video.

El artista ha tenido una destacada trayectoria en series y películas de Hollywood. En mayo de 2011, reemplazó a Charlie Sheen en la comedia "Two and a half men", consiguiendo un contrato de un millón de dólares por episodio en la misma.

Dos años más tarde, protagoniza la película "Jobs" interpretando el papel de Steve Jobs, mostrando su vida basado en sus memorias y sus más destacados sucesos históricos, con acontecimientos ficticios (Con información de EFE)



