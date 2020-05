Bad Bunny: "Al Gobierno de Puerto Rico hay que sacarlo de raíz y para siempre"

Bad Bunny rechazó el nuevo código civil aprobado por el Senado de Puerto Rico. | Fuente: EFE

El artista puertorriqueño Bad Bunny sostuvo este martes que el Gobierno actual de la isla "hay que sacarlo de raíz y para siempre".



"Este Gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre", tuiteó la máxima figura del trap latino. Tras ello, Bad Bunny replicó un tuit de la artista boricua iLe.



"En medio de una pandemia, más casos de violencia de género, una investigación por corrupción y politiquerías estúpidas quieren aprobar un nuevo código civil para intervenir y manipular nuestros derechos. @wandavazquezg este es tu momento para hacer algo bien. Dile #NoAlCodigoCivil", resaltó iLe.



este gobierno hay que sacarlo de raíz y para siempre — 👁 (@sanbenito) May 12, 2020

Ese nuevo código al que se refirió iLe fue aprobado el lunes por el Senado de Puerto Rico. Con 16 votos a favor y 7 en contra, la Cámara alta aprobó el sustitutivo Proyecto de la Cámara 1654, que establece el nuevo Código Civil en la isla, derogando así el vigente que se remonta a 1930.



El nuevo Código Civil ha generado polémica de parte de la comunidad LGBTI por introducir cambios significativos, como el establecimiento de la mayoría de edad en 21 años (actualmente es 18), la prohibición de los matrimonios de menores de 18 años y restricciones a la maternidad subrogada (o vientre de alquiler).



El cambio al código también establece el matrimonio entre "dos personas" sin especificar el sexo de los contrayentes.



Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró este martes que el propuesto Código Civil "no le quita ningún derecho a la mujer, no le quita ningún derecho a homosexuales y no le quita ningún derecho a ningún ciudadano".



La medida, que recibió enmiendas de la Cámara Alta, pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.



Bad Bunny ha sido un gran crítico contra el Gobierno actual de Puerto Rico, encabezado por Wanda Vázquez, desde que Ricardo Rosselló gobernó a la isla hasta que decidió renunciar en el verano de 2019 por fuertes presiones de los puertorriqueños por su participación en un polémico chat que provocó una crisis política y social en la isla.



Las fuertes presiones incluyeron multitudinarias protestas en San Juan y a las que Bad Bunny acudió en un par de ocasiones junto a otros reconocidos artistas puertorriqueños, como Ricky Martin, Residente, Tommy Torres, Sie7e, iLe y Rafa Pabón, entre otros.

