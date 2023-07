Elenco de 'Barbie' tiene un chat grupal, pero no está Michael Cera: "No tengo un iPhone"

El elenco de Barbie cuenta con un gran número de actores y actrices, ya que cada uno representa a una muñeca (o muñeco) diferente. Los protagonistas Margot Robbie y Ryan Gosling se han llevado bastante bien dentro y fuera del set.

Tanto así que han convivido con sus compañeros de reparto por lo que, para mantenerse en contacto, crearon un grupo de WhatsApp. En este chat, sin embargo, no se encuentra Michael Cera, pero todo tiene una explicación.

La actriz Simu Liu, quien representa a Barbie Presidenta en la película, contó a la revista People que Margot Robbie organizó una pijamada para todas las Barbies, mientras que Ryan Gosling hizo lo propio con los intépretes de Ken.

“Margot fue genial. Tuvo una fiesta de pijamas con las Barbies antes de que comenzara la fotografía, y los Ken pudieron visitarla brevemente o llamar por teléfono para saludar. Así que nos aseguramos de mostrar nuestro apoyo pero no ser autoritarios con nuestra presencia. Y todas las Barbies y Kens entraron en un chat grupal”, comentó.

Sin embargo, el único que no estaba era Michael Cera y él reveló por qué estuvo de acuerdo en no ser agregado al famoso chat de WhatsApp: "Yo no tengo un iPhone... tengo un teléfono plegable. Pero sigo pensando que no pertenecería en el chat grupal de todos modos, porque Allan (su personaje en Barbie) está en su propio pequeño mundo”, dijo el actor.

Cuando llegó a las grabaciones del set de Barbie, Cera se emocionó cuando la directora Greta Gerwig le hizo un regalo que fue acorde con su papel: “El regalo de Greta para mí cuando llegué fue un picture disc de No Strings Attached de NSYNC, que de alguna manera se sintió como una verdadera luz de guía en la historia de fondo de este personaje”.

El actor Michael Cera le da vida a Allan, muñeco que salió en 1964 y comenzó a distribuirse como ‘Ken’s Buddy’ y era el novio de Midge, la mejor amiga de Barbie.Fuente: @BarbieMovie

Todo sobre el nuevo live-action de Barbie

La actriz australiana Margot Robbie se aleja de su recordado personaje de Harley-Quinn para interpretar a la muñeca más famosa del mundo: Barbie, película que llegará a la pantalla grande en julio de 2023.

En una entrevista para la revista Vogue, la actriz de Suicide Squad brindó más detalles sobre esta nueva película y está feliz de que la directora de este live-action es Greta Gerwig, directora de Mujercitas.

“¡Viene con un montón de accesorios! Y muchas conexiones nostálgicas. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y dicen ‘Bueno, tal vez no…’”, comentó Margot Robbie al medio.

En Barbie se sabe que la trama principal sigue siendo la misma: Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta lo cual la obliga a embarcarse en una aventura en el mundo real.

La cinta fue dirigida por Greta Gerwig con un guion de Gerwig y Noah Baumbach y en su elenco también participan Simu Liu, America Ferrera, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae, Michael Cera, Rhea Perlman y Will Ferrell.