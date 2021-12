Ben Affleck dio polémicas declaraciones sobre su matrimonio con Jennifer Garner y salió a aclararlas. | Fuente: AFP

El martes pasado, Ben Affleck dio una entrevista en el Show de Howard Stern que sigue dando que hablar. En ella, se refirió a sus inicios, el excelente momento que atraviesa su carrera y su superada adicción al alcohol. Sin embargo, fueron sus comentarios sobre su matrimonio con la actriz Jennifer Garner los que causaron revuelo.

“Parte de la razón por la que comencé a beber alcohol fue porque estaba atrapado. Yo estaba como, 'No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz. ¿Qué debo hacer?'", le comentó el actor de "Batman" a Howard Stern cuando fue preguntado sobre su adicción a la bebida y su matrimonio con Jennifer Garner, de quien se separó en el 2015.

Como era de esperarse, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar y las criticas llovieron sobre Ben Affleck, que fue duramente reprochado por culpar de su adicción a su entonces esposa.

Un día después, en una conversación con el conductor Jimmy Kimmel, el actor se manifestó sobre sus polémicas declaraciones, dando a entender que se trataba de un malentendido producto del énfasis puesto en solo una parte de la entrevista y no en las dos horas que duró, a lo largo de las que recalcó que respeta a su ex esposa, y se preocupa por ella y sus hijos.

“Eso no es cierto. No creo eso. Es exactamente lo contrario de lo que soy, de lo que creo, y no quisiera que mis hijos pensaran que alguna vez diría algo malo sobre su madre”, agregó el actor.





Jennifer Garner y Jennifer López habrían reaccionado a los comentarios de Ben Affleck

Los comentarios de Ben Affleck no habrían gustado para nada a su ex esposa Jennifer Garner ni a su actual pareja, la cantante y actriz Jennifer López, según testimonios de allegados recogidos por dos medios.

De acuerdo con In Touch Weekly, alguien cercano a Jennifer Garner habría dicho que “Jen no está particularmente contenta con la elección de palabras de Ben sobre el tema de por qué se divorciaron… Jen no habría usado esa frase ni se habría abierto públicamente de esa manera. Fue irrespetuoso”.

En tanto, otra fuente dijo a Page Six que Jennifer López estaría molesta, ya que está saliendo con Affleck y no se quiere ver arrastrada en todo este asunto. Incluso añadió que López ha estado tratando de conocer a Garner y a los hijos de ella con el actor.

Ben Affleck y Jennifer Garner tienen tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel, de 16, 12 y 9 años, respectivamente.

