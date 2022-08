Aaron Paul Sturtevant​ es un actor y productor estadounidense conocido por interpretar al personaje de Jesse Pinkman en la serie "Breaking Bad". | Fuente: Instagram | Aaron Paul

“Breaking Bad” y “Better Call Saul” son ficciones de un mismo universo y de ahí nació personajes icónicos como Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. Este personaje lo catapultó a la fama por su gran actuación y tan grande ha sido la aceptación que ha tenido del público que apareció en los capítulos finales de su spin-off.

Sin embargo, al ponerle punto final a la historia, el actor reveló que ese también es un cierre definitivo para su papel: “Jesse Pinkman siempre tendrá un lugar especial dentro de mí, pero con confianza puedo decir que BCS fue la última vez que vimos a Pinkman. Así que fue una linda despedida”.

Asimismo, Aaron Paul aseguró que aún no puede creer el cariño que sigue recibiendo de la gente, es más, aún no sale del asombro que en Albuquerque haya una estatua de él y de Bryan Cranston. “Es todo tan extraño para mí. Creo que siempre será así, pero es genial. Nuevo México tiene un lugar muy especial en mi corazón y mi alma”, comentó para The Hollywood Reporter.

“Estaba en el punto más bajo de mi carrera con un montón de altibajos. Realmente necesitaba Breaking Bad para tener un poco de éxito y poder sobrevivir. No quiero sonar melodramático, pero ese realmente es el lugar donde estaba. Y ahora, el hecho de que hayamos terminado el universo de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ con estas estatuas, es surrealista para mí”, sostuvo el popular Jesse Pinkman, quien aseguró que esa etapa ya llegó a su fin.

'Breaking Bad': Walter White y Jesse Pinkman tendrán estatuas

La ciudad de Albuquerque, ubicada en Nuevo México (Estados Unidos), revelará dos estatuas de bronce en homenaje a Jesse Pinkman y Walter White, los personajes principales de "Breaking Bad", interpretados por Aaron Paul y Bryan Cranston, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno de la ciudad, estas obras escultóricas, hechas por el escultor Trevor Grove, fueron donadas por Sony Pictures Television y el creador de la serie, Vince Gilligan, quien en 2019 encargó que se realicen dichas piezas como una manera de "devolverle algo" a Albuquerque.

El también creador de "Better Call Saul", programa que actualmente emite su última temporada en Netflix, señaló que espera que las estatuas atraigan "autobuses llenos de turistas" a esta urbe de fundación española en la que se han rodado "Breaking Bad", su precuela y la cinta "El camino".

"En el transcurso de 15 años, dos programas de televisión y una película, Albuquerque ha sido maravilloso para nosotros", sostuvo Vince Gilligan.

De acuerdo con cifras del departamento de turismo de Nuevo México, las visitas turísticas aumentaron en su metrópoli principal después de 2011. Además, surgieron giras de "Breaking Bad" a fin de mostrar a los seguidores de la serie algunos de los sitios donde se filmaron parte de la ficción, como las casas de White y Pinkman.

