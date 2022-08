Rhea Seehorn es una actriz estadounidense. Es conocida principalmente por interpretar a Kim Wexler en la serie "Better Call Saul". | Fuente: Instagram

“Better Call Saul”, la serie considerada la mejor de todos los tiempos, llegó a su fin hace unos días. Su historia, los personajes, la producción y todo lo que conlleva la trama la convirtieron en la favorita de los fanáticos.

Sin embargo, la gran aceptación que ha tenido ha llevado a los actores a estar en el foco de los medios internaciones, como Rhea Seehorn. La actriz que le dio vida a Kim Wexler era poco conocida antes de este papel. En realidad, no figuraba en la industria de Hollywood.

Su vida antes de “Better Call Saul” refleja el sueño de muchos actores, quienes, a pesar de tener muchos años de trayectoria, no han logrado tener el papel para alcanzar el éxito.

Rhea Seehorn antes de “Better Call Saul”

La oportunidad de su vida llegó 40 años después de tener papel en teatro de la Costa Este y en televisión como 'Franklin & Bash', 'I'm with Her', 'The Singles Table', 'The Closer' y 'Whitney'.

En conversación con Vogue, Rhea Seehorn recordó que tenía trabajos mal pagados y su única solución para ganar más dinero era actuar en videos institucionales y ser recepcionista en una construcción de Brooklyn donde limpiaba los baños. Con todo ese dinero, podía pagar el alquiler y sus alimentos.

No obstante, al aparecer como Kim Wexler en “Better Call Saul” la puso en el mapa internacional y ha sido reconocida. Ahora con 50 años, obtuvo una nominación a los Emmy a ‘Mejor actriz de reparto en una serie dramática’.

Además, cabe resaltar que su llegada a la serie de Netflix fue pura casualidad, ya que acudió a otro casting y fue rechazada. Pero la directora de las audiciones del spin-off de ‘Breaking Bad’ la vio y dijo que era perfecta para ser Kim.

Si bien solo tenía tres líneas en toda la producción, los creadores vieron que el personaje podía aportar mucho más y no se equivocaron, se convirtió en el favorito de muchos.

