Elyfer Torres, la protagonista de "Betty en Nueva York", confiesa que su papel le ayudó mucho en lo personal. | Fuente: Instagram

La popular novela colombiana “Yo soy Betty, la fea” es una de las producciones que ha tenido varios remakes después de muchos años de haber sido estrenada. “Betty en Nueva York” es un trabajo de Telemundo que se estrenó en Estados Unidos y luego a México, convirtiéndose en una de las más vistas por el público latino.

Siguiendo con la historia de Betty, la actriz Elyfer Torres -quien se puso en la piel de este personaje- reveló que, en algún momento de su vida, se ha sentido la protagonista, ya que en algunos trabajos no encajaba por los “estándares de belleza”.

“Todas las personas, en algún momento, nos hemos sentido como Betty, desvalorizadas, que no somos suficiente y es normal, porque tenemos todos estos medios que nos dicen de manera inconsciente que no somos suficiente o que no nos vemos como tendríamos que ver”, comentó la actriz mexicana en una entrevista para Correo.

Sin embargo, aseguró que Betty le enseñó que no hay manera de ser perfectas tanto en lo personal como en lo profesional. “En la personal, sientes que no eres bonita y esas son tus ideas, hubo un tiempo en que quería ser actriz, tener un protagónico, pero tengo que verme como estas mujeres”, agregó.

Asimismo, contó que en las audiciones que tuvo, la discriminaron por su color fue motivo por el cual no le dieron el papel: “En varios cástings también me ha pasado, me han dicho que soy muy morena”, comentó Torres.

PENSAMIENTO FEMINISTA

Elvia Fernanda -nombre verdadero de la actriz- tiene un pensamiento muy marcado de lo que es el feminismo y aseguró que esta idea no es buscar ser superior, sino que seamos tratadas de igual manera que los varones.

“El feminismo es muy importante (…) no se está buscando la superioridad de la mujeres, sino la equidad de género y el buscar derechos humanos, que protejan nuestras vidas. Sobre todo yo, que nací en México, un país feminicida donde cada cinco minutos matan y violan a una mujer, por eso me parece muy importante luchar por la vida de las mujeres y de tener más ficciones que empoderen a la mujer”, sostuvo.

