Bill Cosby apelará el veredicto civil en el que se le ordenó pagar 500.000 dólares a una mujer a la que supuestamente violó hace casi cinco décadas, dijo un representante del actor.

El hombre alguna vez considerado como el "papá de Estados Unidos" fue acusado de comportamiento depredador por decenas de mujeres en denuncias que se remontan a décadas atrás.

Pero tras la anulación de una condena penal en su contra por un tecnicismo, el fallo civil del martes en California constituye hasta ahora la única muestra legal de culpabilidad.

Pese al dictamen, un portavoz del veterano artista dijo que el caso era una "victoria asombrosa" para Cosby y que apelará.

"El actor y comediante Bill Cosby obtuvo una asombrosa victoria del jurado en un juicio civil presentado por Judy Huth", dijo el portavoz Andrew Wyatt, en una declaración publicada por Variety.

"Los jurados decidieron otorgarle a Judy Huth 500.000 dólares, pero votaron 9-3 a favor de no recompensar a la Sra. Huth con daños punitivos", agregó.





LA ACUSACIÓN

Durante dos semanas de audiencias en el juicio civil, al que Cosby no asistió, el jurado escuchó cómo el comediante conoció a Huth, en aquel entonces de 16 años, en un set de filmación a mediados de los años 70, cómo le dio abundante alcohol a ella y una amiga de 17 y las llevó a la mansión de Playboy, donde, según la demandante, la violó.

"Dentro de unas pocas semanas, la abogada (de Cosby), Jennifer Bonjean, apelará el veredicto de 500.000 dólares, lo que significa que la Sra. Huth nunca recibirá ningún pago del Sr. Cosby", dijo Wyatt en su declaración.

Gloria Allred, representante legal de Huth, que ahora tiene 64 años, dijo que la compensación "demuestra" que el jurado "le creyó" a su clienta.

Cosby, de 84 años, fue una figura destacada en la cultura popular estadounidense de finales del siglo XX, y alcanzó la fama como el afable obstetra y padre Cliff Huxtable en "The Cosby Show", que se desarrolló entre 1984 y 1992.

Alrededor de 60 mujeres, muchas de ellas aspirantes a actrices y modelos, calificaron públicamente a Cosby como un depredador en serie que durante más de cuatro décadas acosó a sus víctimas, a las que le daba sedantes y alcohol antes de violarlas. (Con información de AFP)

