Bill Murray dio sus primeras declaraciones tras haber sido acusado de conducta indebida en el set de la película "Being Mortal" | Fuente: AFP

Días atrás, se supo que el rodaje de la película “Being mortal” (“Siendo mortal”) fue suspendido debido acusaciones contra Bill Murray, las cuales no fueron especificadas. El 30 de abril, el actor dio sus primeras declaraciones al respecto con la cadena televisiva CNBC.

“Tuve una diferencia de opinión con una mujer con la que estoy trabajando. Hice algo que pensé que era divertido y no fue tomado de esa manera” explicó el actor de 71 años, quien también se refirió a la suspensión del rodaje: “El estudio de cine quería hacer lo correcto, por lo que querían comprobarlo todo e investigarlo; por ello, detuvieron la producción”.

Bill Murray señaló que está en conversaciones con la persona agraviada y dio a entender que el problema ha sido solucionado: “A partir de ahora estamos hablando y estamos tratando de hacer las paces entre nosotros… Ambos somos profesionales. Nos gusta el trabajo de los demás, nos gustamos, creo. Si no podemos llevarnos bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos o hacer una película… Ha sido toda una educación para mí. No he estado haciendo mucho más que pensar en ella durante las últimas dos semanas”.

¿Qué pasó con Bill Murray?

El 21 de octubre se supo que el estudio de cine Searchlight Pictures había suspendido la grabación de la película “Being Mortal”, que está bajo la dirección del comediante Aziz Ansari, debido a una queja no especificada contra el actor Bill Murray.

A través de una carta, el estudio hizo saber al elenco de la película que se detendrían momentáneamente las grabaciones. “A fines de la semana pasada, nos enteramos de una queja e inmediatamente la investigamos”, se leía en un fragmento del mismo comunicado, en el que no se dieron especificaciones sobre el tema.

Aún se desconoce si Bill Murray continuará formando parte del elenco, que también integra el actor Seth Rogen. En sus declaraciones a CNBC, también señaló que, si bien ha conversado con la parte afectada, no ha hablado con el estudio.

La cinta, que marca el debut en la dirección de Aziz Ansari, es una adaptación del libro de no ficción “Being Mortal: Medicine and What Matters in the End” “(“Ser mortal: Medicina y lo que importa al final”), del cirujano e investigador estadounidense Atul Gawande.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.