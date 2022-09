José Tenoch Huerta Mejía es un activista y actor de cine y televisión mexicano. | Fuente: Instagram

El actor mexicano Tenoch Huerta forma parte de la segunda parte de “Black Panther” que integra la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Dirigida por Ryan Coogler, es la secuela de la cinta exitosa que llevó a la fama a Chadwick Boseman.

Sin embargo, el primer adelanto de esta entrega se vio a Huerta como Namor y fue el mismo director quien le ofreció el papel a través de una videollamada, así lo contó en la Comic-Con de San Diego.

"Ya en la llamada empezó a contarme parte de la historia, dándome algunas pistas sobre la película, sobre la historia y lo que iba a ocurrir con Wakanda. De repente, en medio de la conversación, el Zoom se quedó bloqueado y cuando regresé me dijo: 'Entonces, ¿cómo lo ves?'", dijo. “Le contesté que todo bien, pero en realidad no sabía qué me estaba ofreciendo porque no lo había entendido”, agregó.

El equipo le preguntó a Tenoch Huerta si sabía nadar y el actor mexicano aseguró que nunca se había ahogado. Esta actividad era primordial porque Namor es un príncipe de la Atlántida en "Black Panther 2".

“Claro que no dije nada entonces, porque no me iban a dar el papel. Tuvimos que explicarles mediante mi abogado en Estados Unidos que así somos los mexicanos. Jamás decimos que no y luego ya vemos qué pedo”, contó entre risas.

La verdad es que Tenoch Huerta no sabía nadar y tuvo que tomar clases de natación porque la producción de Marvel se enteró. Por su dedicación, le dieron el papel.

'Black Panther 2' honrará el legado de Chadwick Boseman

El 10 de noviembre se estrenará “Black Panther 2”, una de las películas más esperadas de Marvel Studios. Como bien se recuerda, T´Challa, su protagonista, fue interpretado por el actor Chadwick Boseman, que falleció en el agosto de 2020, de cáncer de colon.

Durante su paso por el festival de Cannes, la actriz Letitia Wright, quien interpretó a Shuri, la hermana de T’Challa, habló con Variety. Si bien no reveló nada concerniente a la nueva cinta y los rumores que indican que ella sería la sucesora de Chadwick Boseman, sí dejó en claro que busca honrar el legado de su compañero de rodaje.

“Lo honramos comprometiéndonos con la historia que él comenzó, el legado que comenzó con esta franquicia… Y nos comprometimos todos los días a trabajar duro, sin importar las circunstancias a las que nos enfrentáramos, y enfrentamos muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles, pero nos unimos como equipo y volcamos todo en esta película, así que estoy emocionada por que la vean”, expresó Letitia Wright.

Al ser consultada sobre los aprendizajes que el periodo de pandemia habría dejado en ella, Wright respondió que le dejó creer en lo que viene haciendo artísticamente.

“Aprendí que en la vida solo tienes que seguir siendo fuerte con lo que crees, en términos de tu talento, en términos de tu deseo de impactar al mundo con tu arte, y eso es exactamente lo que estoy haciendo y estoy muy orgullosa de mí misma y de la película que se estrenará este año. Estoy muy orgullosa de eso”.

