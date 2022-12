El actor murió el 25 de diciembre, pero no se detallaron las causas de su muerte. | Fuente: Paramount Pictures

El actor estadounidense Bob Penny, conocido por sus papeles en filmes como Forrest Gump o Sweet Home Alabama, falleció a los 87 años.

De acuerdo al servicio funerario Laughlin, ubicado en Huntsville, Alabama, el intérprete murió el 25 de diciembre, pero no se detallaron las causas de su muerte.

Penny nació en Jacksonville y creció en Carolina del Norte, donde cursó estudios universitarios en el Wofford College de Carolina del Sur. Su trayectoria académica la completan cursos en universidades como Columbia en Nueva York o la Universidad de Alabama.

Penny trabajó en más de 40 películas y programas de televisión, interpretó a 'Crony' en Forrest Gump, ganadora del Oscar de 1994. En 2002, participó en Sweet Home Alabama, protagonizada por Reese Witherspoon, donde interpretó al abogado de un pueblo pequeño Wallace Buford.



Profesor y poeta

El actor dedicó 32 años de su vida a la docencia y en su trabajo como profesor tuvo reconocimientos como el Premio Ellen Gregg Ingalls a la Excelencia en la Enseñanza en el Aula en los años 70, mientras que su libro de poesía Prologues to Home recibió el Silver Bowl Award de 1980.

Fue en 1980 cuando, en su búsqueda de un trabajo adicional, comenzó a actuar en comerciales de televisión realizados por una tienda departamental local, además, fue parte de una campaña de United Way en Atlanta.

“Un amigo mío británico vio los comerciales y dijo, ‘Bob, ¿por qué no vienes conmigo a Atlanta y ves si les gustaría tenerte como uno de sus actores en esta agencia’”, contó Penny en una entrevista al portal Al en 2008

El haberse retirado de su carrera académica le permitió ampliar su trabajo como actor, y a su trayectoria también la enmarcan filmes como Mississippi Burning (1988) y My cousin Vinny (1992), en donde compartió créditos con Joe Pesci.

También tuvo una pequeña incursión en la televisión en producciones como In the Heat of the Night (1990), junto a Carroll O’Connor y Howard E. Rollins Jr, también en Still the King, de 2016, en la que el actor tuvo su última aparición. (Con información de EFE)

