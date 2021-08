Bobby, miembro de la boyband iKON, se convertirá en padre y contraerá matrimonio. | Fuente: Instagram

¡Bobby será padre y se casará! A través de una carta dirigida a sus fans, el rapero de la banda surcoreana iKON anunció que tendrá un bebé y contraerá matrimonio con su novia. La noticia ha sorprendido a sus seguidores en todo el mundo, ya que se desconocía su estado sentimental hasta el momento.

Kim Jiwon, más conocido como Bobby, es un rapero y bailarín surcoreano de 25 años que se hizo famoso internacionalmente por integrar iKON, un grupo de K-Pop de la firma YG Entertainment. A los 18 años, saltó a la fama por ser el primer idol rapero y competidor más joven en ganar el programa concurso “Show Me The Money”.

Desde sus redes sociales, el cantante de Corea del Sur ha compartido un comunicado con los admiradores de la boyband: “Hola, soy Bobby de iKON. Hay algo que realmente quiero decirles hoy, así que escribo esto después de pensarlo mucho. Prometí casarme con una persona a la que amo. También me convertiré en padre en septiembre”, dice en la traducción del portal Soompi.

“Estoy feliz de dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, pero me disculpo más con los fans que deben estar desconcertados por mi noticia”, agregó Bobby y lamentó no haberlo contado antes. “Debería habérselos dicho antes, pero me disculpo por hacérselos saber más tarde, ya que estaba más que nada preocupado por esta razón”.

Bobby, de iKON, pide disculpas por el repentino anuncio

El rapero Bobby aseguró sentir una “gran responsabilidad”, porque ha provocado una “carga emocional a las personas que siempre me ayudan y me apoyan”. En esa misma línea, pidió perdón a todos los fans del K-Pop que podrían sentirse afectados por la noticia de su futuro matrimonio y paternidad.

“Pido disculpas sinceras a las personas que están heridas o confundidas por mis noticias. Me convertiré en una persona que no avergüence a mis padres, junto con los miembros de iKON y los fans que han hecho que mi yo carente sea alguien que se necesite en este mundo. Más que nada, trabajaré aun más duro para no causar daño a los miembros y fans que están esperando por las actividades de iKON”, concluyó en su mensaje.

