Brad Pitt continuará su carrera en la industria cinematográfica. | Fuente: AFP | Fotógrafo: John MacDougall

Cuando hace unas semanas Brad Pitt afirmó estar en el "último tramo" de su carrera actoral, no se refería exactamente a su salida de la industria cinematográfica, en la que ha brillado a lo largo de más de 20 años. Aludía, más bien, a que se tomaría las cosas de una manera más pausada.

En un reciente diálogo con la prensa en Francia, la estrella de Hollywood señaló que no tiene pensado tirar la toalla todavía y afirmó que sus declaraciones fueron mal interpretadas. Pues Brad Pitt aseguró que desea "tomarse el cine y la vida a sorbos".

"Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso. Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada. Y la pregunta es: ¿cómo quiero pasar ese tiempo? Pero en ningún caso es una retirada", afirmó el intérprete de 58 años.

Por el contrario, nuevos proyectos asoman en la ya extensa filmografía de Brad Pitt, tales como las películas "Babylon", que coprotagonizará con Margot Robbie, y "Bullet Train", en la que comparte papeles con Joey King, Bad Bunny y varios más.

Brad Pitt como productor

Por otro lado, es muy probable también que el futuro de Brad Pitt esté cada vez más ligado a la producción de películas, algo que hace desde hace cerca de veinte años cuando fundó Plan B Entertainment, con la que ha producido cintas como "Troya", en la que actuó, o las ganadoras del Oscar "12 años de esclavitud" o "Moonlight".

También está detrás de "Blonde", película con Ana de Armas que se estrena en setiembre, por Netflix, sobre la vida de Marilyn Monroe; y viene trabajando en "Women Talking", adaptación de la novela del mismo nombre, de Miriam Toews.

“Es una película tan profunda como cualquier otra que se haya hecho en esta década”, comentó al respecto Brad Pitt a la revista GQ, que en junio pasado le dedicó un número especial bajo la pluma de la escritora Ottessa Moshfegh.



¿Qué dijeron sobre Brad Pitt sus amigos?

Para su artículo sobre Brad Pitt, Ottessa Moshfegh también habló con amigos del actor, como Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, o el director Quentin Tarantino, por cuya película "Érase una vez en Hollywood", Pitt se llevó el Oscar a mejor actor de reparto.

“Cuando Brad se pierde en el proceso de creación, hay algo mágico. Es como esta cosa que enciende algo dentro de un ser humano que le da poder y lo abre”, comentó Flea.

En tanto, Quentin Tarantino explicó que “es una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande… una raza diferente de hombre. Y, francamente, no creo que puedas describir exactamente qué es eso, porque es como describir el brillo de las estrellas”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).