La estrella de Hollywood, Brad Pitt, reveló hace poco que desde hace varios años viene luchando contra una rara enfermedad que le hace parecer antipático ante el resto, ya que no le permite reconocer los rostros de las personas.

"¡Nadie me cree!", dijo el actor de 58 años a la revista GQ. Tan insólito es su padecimiento, que incluso expresó sus deseos de conocer a alguien más que también esté atravesando por algo similar. "Quiero conocer a alguien a quien le pase lo mismo", dijo.

Brad Pitt se refería a la prosopagnosia, también conocida como "ceguera facil". Un trastorno cognitivo que consiste en la incapacidad para reconocer rostros o diferenciar rasgos, aun de personas del entorno más cercano, como amigos o familia.

La publicación consignó, sin embargo, que esta enfermedad no le ha sido diagnosticada por un médico al intérprete de películas como 'Seven', 'Once Upon a Time In Hollywood'y 'El club de la pelea'. Sin embargo, él cree que la tiene.



Brad Pitt en el último tramo de su carrera

En la misma entrevista, Brad Pitt hizo un anuncio que dejará perplejo a más de uno: está por ponerle fin a su carrera actoral. “Me considero en mi último tramo”, le dijo a la escritora Ottessa Moshfegh, que habló con él para GQ. Luego, señaló que este retiro se daría dentro del próximo semestre o trimestre, y que viene pensando cuidadosamente cuáles serán sus siguientes pasos.

Justamente, durante la segunda mitad del año, se estrenarán 'Bullet Train', en agosto, y 'Babylon', para diciembre. La primera es una película cargada de acción, como la mayoría del director David Leitch; mientras que la segunda marca el retorno de Damien Chazelle, ganador del Oscar con 'La la land'.

Aunque no lo menciona en la entrevista, es muy probable que el futuro de Brad Pitt esté en la producción de películas, algo que hace desde hace cerca de veinte años cuando fundó Plan B Entertainment, con la que ha producido películas como 'Troya', en la que actuó, o las ganadoras del Oscar a Mejor Película '12 años de esclavitud' o 'Moonlight'.

También está detrás de 'Blonde', película con Ana de Armas que se estrena en setiembre, por Netflix, sobre la vida de Marilyn Monroe; y viene trabajando en 'Women Talking', adaptación de la novela del mismo nombre, de Miriam Toews.

